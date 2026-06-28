Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, ενώ οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να επιλύσουν τη διαφωνία τους γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η εκεχειρία, μόλις 11 ημέρες μετά την έναρξή της, δοκιμάζεται από νέες επιθέσεις και από την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ μπορεί να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να «ολοκληρώσουν τη δουλειά».

Σύμφωνα με το Axios, η νέα ανάφλεξη προκλήθηκε από διαφορετικές ερμηνείες του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως σε ό,τι αφορά τους όρους για το Στενό του Ορμούζ.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε κάθε κινητική δραστηριότητα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, χρησιμοποιώντας τον στρατιωτικό όρο για πλήγματα και άλλες επιθέσεις.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές θα κάνουν πίσω «προς το παρόν» και ότι «τα πλοία μπορούν να κινούνται ελεύθερα», ενώ οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συμφωνήσει, στο πλαίσιο του μνημονίου, ότι η Τεχεράνη θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Κατά τις διαπραγματεύσεις της περασμένης εβδομάδας στην Ελβετία, η αμερικανική αντιπροσωπεία, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, συμφώνησε με το Ιράν στη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του αμερικανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, για τον συντονισμό της κυκλοφορίας στο Στενό. Μέχρι το Σάββατο, ωστόσο, η γραμμή αυτή δεν είχε τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Οι συνομιλίες της Τρίτης είχαν αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Ελβετία, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις. Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση οδήγησε σε αλλαγή του τόπου διεξαγωγής και μετέφερε το επίκεντρο των συνομιλιών στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Νικ Στιούαρτ, επικεφαλής της αμερικανικής τεχνικής ομάδας, αναμένεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων.



Πηγή: skai.gr

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