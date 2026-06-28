Έντεκα νεκροί από την πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία

Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές Αρχές το πρωί της Κυριακής λόγω πτώσης μικρού πολιτικού αεροσκάφους στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την τοπική Νομαρχία, είναι νεκροί και οι 11 επιβαίνοντες: ο πιλότος και δύο ομάδες των πέντε αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Nancy-Essey.

ALERTE - Au moins 11 morts dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy. pic.twitter.com/TwtFDPrtFz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 28, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Un aéronef s'est crashé juste après son décollage en fin de matinée ce dimanche 28 juin à Tomblaine dans le Grand Nancy. A son bord, 11 personnes dont 5 instructeurs de parachute, 5 élèves et un pilote aguerri. Aucun n'a survécu, selon les autorités. #JT13h pic.twitter.com/1hxj1Pq8Tg — franceinfo (@franceinfo) June 28, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος ήταν ένα γερμανικό «Pilatus». Το συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο.

Πηγή: skai.gr

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