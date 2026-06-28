Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έντεκα νεκροί από την πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία

Νεκροί είναι και οι 11 επιβαίνοντες στο γερμανικό αεροσκάφος Pilatus: ο πιλότος και δύο ομάδες των πέντε αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση.

UPDATE: 14:38
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
πτώση αεροσκάφους Γαλλία

Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές Αρχές το πρωί της Κυριακής λόγω πτώσης μικρού πολιτικού αεροσκάφους στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την τοπική Νομαρχία, είναι νεκροί και οι 11 επιβαίνοντες: ο πιλότος και δύο ομάδες των πέντε αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Nancy-Essey.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος ήταν ένα γερμανικό «Pilatus». Το συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία αεροπλάνο Πτώση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο