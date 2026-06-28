Ισραήλ: Καταστρέψαμε σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - Είχαν ενημερωθεί οι ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο χωριό Ματζντάλ Ζουν, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ. Όπως αναφέρεται, πριν από την επιχείρηση είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος της επιχείρησης ήταν σήραγγα μήκους περίπου 200 μέτρων στην περιοχή Ματζντάλ Ζουν, η οποία χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διοικητές και οι στρατιώτες των IDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο και θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για την καταστροφή υποδομών που, κατά το Ισραήλ, χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις, την εξουδετέρωση απειλών κατά των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ και τη διασφάλιση της ασφάλειας των Ισραηλινών πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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