Πούτιν: Η Ουκρανία πρότεινε παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς και περιορισμό των μαχών σε τέσσερις περιοχές

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς ως βήμα προς την ειρήνη, ωστόσο η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως τέσσερις περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας.

«Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η πρόταση, επειδή τα δικά μας αντίποινα σε βάθος της ουκρανικής επικράτειας είναι πολύ ισχυρότερα, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και, ειλικρινά, είναι πιο καταστροφικά», δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξή του στη ρωσική τηλεόραση.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να «διασώσει το καθεστώς του Κιέβου».

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ουκρανία πρότεινε επίσης να περιοριστούν οι εχθροπραξίες στις περιφέρειες της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και στις αυτοανακηρυχθείσες Λαϊκές Δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Υποστήριξε ότι αυτό θα επέτρεπε στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να αποσύρουν στρατεύματα από άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μικολάιβ, το Ντνιπροπετρόβσκ, το Χάρκοβο και το Σούμι.

«Δεδομένης της καταστροφικής έλλειψης προσωπικού, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προφανώς πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη σωτηρία τους. Όμως η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων μας», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Vesti.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι αποστολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στους άξονες του Σούμι και του Βοβτσάνσκ είναι η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των ρωσικών συνόρων.

«Ας ξεκινήσουμε από τον βορρά, δηλαδή από την ομάδα δυνάμεων "Βορράς". Υπενθυμίζω ότι ο στόχος των ρωσικών στρατευμάτων στους άξονες του Σούμι και του Βοβτσάνσκ είναι η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων μας. Η αποστολή αυτή ανατέθηκε μετά την εισβολή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια του Κουρσκ και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στις παραμεθόριες περιοχές μας», δήλωσε ο Πούτιν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου του κρατικού ρωσικού δικτύου Vesti.

Ανοικτός σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη Λευκορωσία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι, εφόσον Μόσχα και Κίεβο συμφωνήσουν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στη Λευκορωσία, ενώ εκτίμησε ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του Κιέβου.

Όπως είπε, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είναι «έτοιμος να στηρίξει πλήρως οτιδήποτε αποσκοπεί στην ειρηνική επίλυση των αμφισβητούμενων ζητημάτων».

Παράλληλα, ο Πούτιν υποστήριξε ότι τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα σε βάθος της ρωσικής επικράτειας έχουν στόχο να δώσουν στο Κίεβο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν πρόκειται να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Μόσχα αναμένει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφού επιτευχθεί μια πιο μόνιμη συμφωνία με το Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η ρωσική κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποδεχθεί εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, «με τους οποίους έχουμε ήδη συναντηθεί πολλές φορές στη Μόσχα», αναφερόμενος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πιθανότατα στους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Τέλος, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν να επηρεάσουν τη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ουκρανικό, χαρακτηρίζοντάς τον «ώριμο και έμπειρο» πολιτικό.

Πηγή: skai.gr

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