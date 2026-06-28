Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του εβραϊκού κράτους, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ».

«Παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε μάθει από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά», φέρεται να είπε στους υπουργούς του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα επιστήσει την προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου.

«Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε», υπογράμμισε.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε καλέσει τη χώρα να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ.

Ο Ερντογάν έχει κατηγορήσει την ισραηλινή κυβέρνηση για γενοκτονία στη Γάζα, έχει χαιρετίσει τα εντάλματα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σε βάρος Ισραηλινών ηγετών και έχει καλέσει τον ΟΗΕ να εξετάσει τη χρήση βίας κατά του Ισραήλ.

Ορισμένα δυτικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι, κατά τη διάρκεια προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού τον Μάρτιο του 2025, ο Ερντογάν προσευχήθηκε λέγοντας: «Είθε ο Αλλάχ, στο όνομα του, να καταστρέψει και να αφανίσει το σιωνιστικό Ισραήλ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συχνά εκφράζεται θετικά για τον Ερντογάν, υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα μπορούσε να είχε εμπλακεί στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν υπέρ της Τεχεράνης, επειδή «δεν του αρέσει το Ισραήλ». Ωστόσο, η Τουρκία δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι προετοιμαζόταν να συμμετάσχει στη σύγκρουση, σημειώνουν οι Timew of israel.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι προετοιμάζει νέο πακέτο πωλήσεων αμερικανικών οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία ενόψει της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει μαχητικά F-35 και δεκάδες κινητήρες αεροσκαφών. Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί εδώ και μήνες έντονη ανησυχία στην Ιερουσαλήμ.



Πηγή: skai.gr

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