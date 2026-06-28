Υπόθεση σοκ στη Φθιώτιδα με 65χρονο να συλλαμβάνεται κατόπιν Εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που μόλις είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Το συμβάν φαίνεται να είχε λάβει χώρα στις αρχές του περασμένου μήνα σε περιοχή της Λοκρίδας, όταν ο συλληφθείς φέρεται να προσέγγισε τον ανήλικο και εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους, τον παρέσυρε στο όχημά του και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος. Εκεί, κλείδωσε την πόρτα και τον ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει ακόμη και ποινή κάθειρξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στην παρούσα φάση οι ανακριτικές αρχές εντόπισαν στοιχεία που καίνε τον κατηγορούμενο σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά του, καθώς φαίνεται ότι συνήθιζε να περιφέρεται στα μέρη όπου έπαιζε ο 12χρονος κι άλλοι συνομήλικοί του.

Μάλιστα το επίμαχο βράδυ φέρεται να παρέσυρε το παιδί στο αυτοκίνητο του λέγοντάς του ότι θα το γυρίσει σπίτι του. Αντ’ αυτού κατέληξαν σε ερημική τοποθεσία όπου φέρεται να έβγαλε τα ανώμαλα ένστικτά του.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Ανακριτή για κύρια ανάκριση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

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