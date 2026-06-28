Η παραίτηση Στάρμερ θα κοστίσει στο Βερολίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ επηρεάζει όχι μόνο την εσωτερική πολιτική, αλλά και τη διεθνή σκηνή, ειδικά όσον αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας και τις ευρωπαϊκές σχέσεις.

Οι ηγέτες των ισχυρότερων ευρωπαϊκών χωρών της ομάδας G7 συναντήθηκαν στο Βερολίνο για να συντονιστούν στη στήριξη της Ουκρανίας και να συζητήσουν το μέλλον του ΝΑΤΟ μετά την αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επαίνεσε τον Στάρμερ για το έργο του, υπογραμμίζοντας ότι κατάφερε να μετριάσει τις επιπτώσεις του Brexit και να βελτιώσει τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη.

Η παραίτηση του Βρετανoύ πρωθυπουργού δεν είναι μόνο θέμα εσωτερικής πολιτικής. Η συμβολή του στο Ουκρανικό, αλλά και η έμπρακτη προσέγγιση με την ΕΕ είναι κάτι που θα λείψει στην Ευρώπη.Οι ηγέτες των ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης, που συμμετέχουν στην ομάδα G7, Φρίντριχ Μερτς, Εμμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Κιρ Στάρμερ, μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, συνήλθαν την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο για να συντονιστούν σε δύο θέματα: τη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας χωρίς τις ΗΠΑ και την επόμενη μέρα στο ΝΑΤΟ, μετά τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη. Το μήνυμα ενότητας, για άλλη μια φορά, ήταν ισχυρό προς τα έξω. Η ομάδα αυτή όμως σύντομα δεν θα έχει την ίδια σύνθεση, μετά την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις αρχές της εβδομάδας.



«Είμαι περήφανος για το έργο που συντελέστηκε κατά τα τελευταία δύο χρόνια για την ανοικοδόμηση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο», είπε συγκινημένος ο Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με τη γερμανική δημόσια τηλεόραση, θερμά λόγια και εναγκαλισμούς επιφύλαξαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι για τον Κιρ Στάρμερ. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Τουσκ μάλιστα επαίνεσε τον Στάρμερ, τονίζοντας ότι, χάρη στο έργο του κατά την πρωθυπουργία του, το Brexit θα μπορούσε να ξεχαστεί για λίγο.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Ευρώπη χρειάζεται το ΛονδίνοΠράγματι, έτσι αποτιμάται και στο Βερολίνο η συμβολή του Κιρ Στάρμερ. Κατάφερε να φέρει το Λονδίνο και πάλι πιο κοντά, όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και στην καγκελαρία. Η γραμμή επικοινωνίας με την Ντάουνινγκ Στριτ για τα μεγάλα διεθνή θέματα ήταν πάντα ανοιχτή, χωρίς κακοφωνίες και περιπλοκές, χωρίς εκπλήξεις, όπως, αντίθετα συνέβη πολλές φορές με τον Λευκό Οίκο.Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν, όπου ο κόσμος αναδιατάσσεται και οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνονται από την Ευρώπη, το Λονδίνο επέλεξε, υπό τον Στάρμερ, την προσέγγιση, τον διάλογο, τον συντονισμό και τη δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου. Παρά την κόπωση του πολέμου στην Ουκρανία, ίσως τα πράγματα να ήταν χειρότερα, αν το Λονδίνο, με την κυβέρνηση των Εργατικών και με πρωθυπουργό τον Κιρ Στάρμερ, είχε επιλέξει μια πιο αποστασιοποιημένη προσέγγιση.Η βρετανική κυβέρνηση, προς το παρόν,εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας και μένει να φανεί αν ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Όπως σημειώνει το γερμανικό δίκτυο RBB, η αποτυχία του Στάρμερ οφείλεται σε λόγους εσωτερικής πολιτικής. Για τον ειδικό Ράφαελ Μπόσονγκ, από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνούς Πολιτικής και Ασφάλειας του Βερολίνου, οι σχέσεις Ευρώπης και Λονδίνου, υπό τον Στάρμερ, ομαλοποιήθηκαν. «Θα είναι μια απώλεια για την Ευρώπη και τη Γερμανία, τουλάχιστον αρχικά. Ήλπιζε ότι θα μπορούσε να ανατρέψει το Brexit όσο ζει ή ότι θα το δει να ανατρέπεται. Αλλά δεν έγινε αυτό».Σημαντική κρίνεται επίσης η συμβολή του στο Ουκρανικό και, συγκεκριμένα, ως προς την επίτευξη δύσκολων συναινέσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους, σε μια περίοδο κατά την οποία, και εντός της ΕΕ, αυξάνονται οι φωνές που θεωρούν ότι ίσως ήρθε η ώρα η βοήθεια αυτή να μειωθεί. Σε μια περίοδο αυξανόμενου αναθεωρητισμού και ανόδου των άκρων, προσέφερε μια νηφάλια και, ως τούτου, αναγκαία βρετανική φωνή στο τραπέζι του διαλόγου. Είναι αναγκαίο να μην υπάρξουν εκπλήξεις από τη διάδοχη κατάσταση. Η κεντρική Ευρώπη χρειάζεται ίσως το Λονδίνο περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πόσο μάλλον όταν πλέον δεν μπορεί να στηριχθεί στην Ουάσινγκτον.

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