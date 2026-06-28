Παναθηναϊκός: Το «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις για Κρίστιανσεν

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Παναθηναϊκό «τρέχει» με απόλυτη επιτυχία καθώς ήδη έχουν προστεθεί στο ρόστερ τρεις ποδοσφαιριστές και ακολουθεί η επισημοποίηση της απόκτησης των Στέφαν Ντε Φράι και Ελμίν Ράστοντερ.

Οι «πράσινοι» έχουν ρίξει το βάρος πλέον στην απόκτηση αριστερού μπακ, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ να βρίσκεται στο προσκήνιο, αλλά ένα... αγκάθι, έχει κάνει την εμφάνισή του στις διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός, επιθυμεί τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ, την στιγμή που οι «αλεπούδες» δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν τον παίκτη τους με αυτή τη φόρμουλα, αλλά προσβλέπουν στην πώλησή του.

Η συγκεκριμένη στάση της αγγλικής ομάδας, δεν βρίσκει σύμφωνο τον Παναθηναϊκό και αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή στην υπόθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν αποκλείεται οι «πράσινοι» να αλλάξουν κατεύθυνση και να στραφούν αλλού.

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