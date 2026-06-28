Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) την πόλη Γιμπίν, στην επαρχία Σετσουάν της Κίνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε περίπου στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Στο διαδίκτυο έχουν ήδη κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνουν ανάστατους τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να βγαίνουν στους δρόμους.

A few minutes ago, a magnitude 5.3 earthquake has struck China. It is incredible that people in Yibin had enough time to evacuate safely. pic.twitter.com/4RbY6AxYdx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 28, 2026

Πηγή: skai.gr

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