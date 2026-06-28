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Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κίνα: Βίντεο με τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Στο διαδίκτυο έχουν ήδη κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνουν ανάστατους τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να βγαίνουν στους δρόμους

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σεισμός

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) την πόλη Γιμπίν, στην επαρχία Σετσουάν της Κίνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε περίπου στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Στο διαδίκτυο έχουν ήδη κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνουν ανάστατους τους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να βγαίνουν στους δρόμους.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σεισμός Κίνα
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