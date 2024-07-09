18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ο θάνατός η ζωή μου στο Μόναχο για το πρώτο εισιτήριο του μεγάλου τελικού του Euro 2024! Η Ισπανία και η Γαλλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον πρώτο ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Allianz Arena (22:00, ΕΡΤ1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), με τον νικητή να γίνεται και το φαβορί -σε επίπεδο εμπειρίας σε ανάλογες καταστάσεις- για τον τελικό της 14ης Ιουλίου στο Βερολίνο.

Το έτερο ζευγάρι των «4» ανάμεσα σε Ολλανδία και Αγγλία μονομαχεί αύριο (10/07, 22:00) στο Ντόρτμουντ και όποια ομάδα περάσει θα γνωρίζει τον αντίπαλό της με φόντο το τρόπαιο και την ευκαιρία να μείνει στην ιστορία.

Στα του πρώτου ημιτελικού, όμως, μπορεί τα δεδομένα να μοιάζουν ισορροπημένα ωστόσο η Ισπανία μοιάζει να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Μετράει μόνο νίκες έως τώρα (πέντε εκ των οποίων οι τρεις στους ομίλους και οι δύο στα νοκ άουτ), ενώ έχει μόλις δύο γκολ παθητικό: ένα από τη Γεωργία στους «16» και ακόμη ένα τέρμα από τη Γερμανία στους «8» τα οποία όμως δεν της έκαναν ζημιά.

Η «φούρια ρόχα» έχει την καλύτερη επίθεση με 11 τέρματα και σε αυτό τον τομέα μοιάζει να βασίζεται για τον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου. Στον προημιτελικό με τους Γερμανούς έβαλε χαρακτήρα σε πνευματικό και αγωνιστικό επίπεδο, παίρνοντας μια μεγάλη πρόκριση με 2-1 στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης, που την έχει γεμίσει με πίστη πως μπορεί να φτάσει έως το τέλος.

Ωστόσο, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε έχει πολλές απουσίες να διαχειριστεί σε αυτό το τεράστιο ματς. Ο Ντάνι Καρβαχάλ αποβλήθηκε στο φινάλε της παράτασης, ο Ρόμπιν Λε Νορμάν συμπλήρωσε κάρτες και ο Πέδρι χτύπησε στο γόνατο μετά από δυνατό μαρκάρισμα του Κρόος και θα επιστρέψει τη νέα σεζόν. Όπως όλα δείχνουν, ο Νάτσο θα πάρει θέση στα στόπερ, ο Χεσούς Νάβας στο δεξί άκρο και ο Ντάνι Όλμο σε ρόλο μεσοεπιθετικού, έχοντας και την ψυχολογία από τον γκολ κόντρα στους Γερμανούς.

Παράλληλα, ο Αλβάρο Μοράτα σε δηλώσεις του άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί μετά το τέλος της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι στη χώρα του υπάρχει έλλειψη σεβασμού. «Μπορεί να αποχωρήσω από την εθνική ομάδα, είναι μια πιθανότητα για την οποία δεν θέλω να μιλήσω πολύ, αλλά είναι πιθανό. Στην Ισπανία, δεν υπάρχει σεβασμός για τίποτα και για κανέναν», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο φορ της Ατλέτικο.

Στην αντίπερα όχθη, η Γαλλία έβαλε τέλος σε μια κατάρα που φαίνεται να είχε δημιουργηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά τον αποκλεισμό από την Ελβετία στο Euro 2020 και την ήττα από την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ, πήρε -σε ένα βαθμό- το αίμα της πίσω απέναντι στην Πορτογαλία. Μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και την παράτασης οι «τρικολόρ» ευστόχησαν και στις πέντε εκτελέσεις τους, βλέποντας τον Ζοάο Φέλιξ να αστοχεί για τους Ίβηρες, με τον Τεό Ερναντέζ να λυτρώνει στο τελευταίο πέναλτι το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν.

Η Γαλλία ακόμη δεν έχει πετύχει γκολ σε κανονική ροή αγώνα, όμως, έχει φτάσει ένα βήμα πριν τον τελικό και από τις άλλες τρεις ομάδες έχει σε μεγαλύτερο βαθμό το know how για να ανταπεξέλθει στις ιδιαιτερότητες αυτών των αγώνων. Οι εμφανίσεις της απέχουν από το ταλέντο των παικτών της, αλλά όσο έρχονται οι προκρίσεις όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Ο Ντεσάν δεν έχει να διαχειριστεί απουσίες, ενώ θα έχει και μια επιστροφή, αυτή του Ραμπιό που απουσίασε με τους Πορτογάλους λόγω τιμωρίας και θα πλαισιώσει τους Καντέ-Τσουαμένι στη μεσαία γραμμή. Πιθανό είναι να πάρει φανέλα βασικού και ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός με την είσοδό του στο ματς και έκανε άνω-κάτω την άμυνα των Πορτογάλων.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε, 4-3-3): Σιμόν - Νάβας, Νάτσο, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Όλμο, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ - Γιαμάλ, Μοράτα, Γουίλιαμς.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν, 4-3-3): Μενιάν - Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ερναντές - Τσουαμενί, Καντέ, Ραμπιό - Γκριεζμάν, Εμπαπέ, Ντεμπελέ.

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

