Euro 2024: Ο Σλάβκο Βίντσιτς στον… πρόωρο τελικό Ισπανία-Γαλλία

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Μία «τιτανομαχία» αναμένεται αύριο το βράδυ στο Μόναχο, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός του Euro 2024 ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Η UEFA ενημέρωσε πως τον… πρόωρο τελικό του τουρνουά θα διευθύνει ο Σλάβκο Βίντσιτς. Αυτό θα είναι το τρίτο ματς του Σλοβένου διαιτητή στη διοργάνωση, αφού είχε βρεθεί στη νίκη της Ισπανίας με 1-0 επί της Ιταλίας και είχε σφυρίξει τον αγώνα Ουγγαρία-Ελβετία (1-3).

Ο Βίντσιτς, ο οποίος είναι 44 ετών, κατάγεται από το Μάριμπορ και έγινε διεθνής ρέρι το 2010. Τη φετινή σεζόν είχε σφυρίξει τον τελικό του Champions League στο Γουέμπλεϊ, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τη Νόρτμουντ.

Το 2021 είχε διευθύνει τον τελικό του Europa League ανάμεσα στην Άιντραχτ και τους Ρέιντζερς.

Στο παρελθόν, έχει σφυρίξει δύο αγώνες της εθνικής Ισπανίας κόντρα στην Ιταλία, με την προηγούμενη να είναι στον ημιτελικό του Nations League στο Μιλάνο. Βοηθοί του θα είναι ο Τόμαζ Κλάντσικ και ο Άντραζ Κόβατσιτς, ενώ 4ος θα είναι ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.