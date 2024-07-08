Οι αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τους δύο ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ισπανία – Γαλλία και Αγγλία – Ολλανδία διαμόρφωσαν την ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου από την οποία θα προκύψει η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Την Τρίτη στις 22:00 διεξάγεται ο αγώνας Ισπανίας – Γαλλίας και την Τετάρτη την ίδια ώρα, παίζουν Αγγλία – Ολλανδία.

Για τους δύο αγώνες, αλλά και τις μακροχρόνιες επιλογές, στο Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ισπανία – Γαλλία την Τρίτη στις 22:00

Η νίκη της Ισπανίας προσφέρεται σε απόδοση 2.62 από το Πάμε Στοίχημα, ενώ εκείνη της Γαλλίας στο 3.05. Η ισοπαλία στον αγώνα στο 2.8.

Για τον αγώνα υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές στο Πάμε Στοίχημα.

Αγγλία – Ολλανδία την Τετάρτη στις 22:00

Φαβορί στον δεύτερο ημιτελικό είναι η Αγγλία, με τη νίκη της να έχει απόδοση 2.6 στο Πάμε Στοίχημα. Η νίκη της Ολλανδίας στο 3.05 και η ισοπαλία στο 2.85.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις ακόλουθες προωθητικές ενέργειες* για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Boost Νίκης

Σκορ 3

Στο Παρά 1

Επιστροφή Στοιχήματος

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

