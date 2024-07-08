18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η Πορτογαλία μπήκε στο Euro 2024 με υψηλές βλέψεις, ωστόσο απογοήτευσε καθώς σε κανένα σημείο της διοργάνωσης δεν έδειξε καλό αγωνιστικό πρόσωπο και τελικά αποκλείστηκε στα προημιτελικά.

Κάνοντας έναν απολογισμό της πορείας των Ιβήρων, ο Ζοζέ Μουρίνιο τόνισε πως όντως περίμενε περισσότερα με βάση το ταλέντο της ομάδας, ωστόσο επεσήμανε πως είναι ένα νεανικό σύνολο και έχει τα απαραίτητα στοιχεία για μια καλή πορεία στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Υπάρχει πάντα απογοήτευση όταν αισθάνεσαι ότι θα μπορούσες να τα καταφέρεις καλύτερα. Οι δυνατότητες της ομάδας ήταν πολύ υψηλές, δεν έπεσα πολύ έξω όταν είπα ότι η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Αγγλία ήταν φαβορί, δύο από αυτές βρίσκονται στα ημιτελικά. Η Ισπανία είναι η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η ομάδα, μια νέα ομάδα, η οποία είναι αυτή που έπαιξε καλύτερα σε όλο το τουρνουά.

Η Πορτογαλία δεν ήταν φανταστική, παρά το γεγονός ότι έφτασε στα προημιτελικά. Περιμέναμε περισσότερα. Ήμουν στο Τζαμόρ, στο [φιλικό] παιχνίδι με την Κροατία και δεν είχα καλό προαίσθημα. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ήμασταν εκείνη η ομάδα που συνέχιζε να προχωρά, αλλά δεν έπειθε. Συχνά, αυτές οι ομάδες που συνεχίζουν να πηγαίνουν φτάνουν στη στιγμή της αλήθειας και είναι πιο δυνατές, αλλά αυτό δεν συνέβη με την Πορτογαλία , δεν υπήρξε καμία βελτίωση.

Είναι πάντως μια νέα ομάδα, έχει χρόνια μπροστά της. Προχωράμε μπροστά, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι προ των πυλών.».

