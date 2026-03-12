Έτοιμος να ανανεώσει τον Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός

Θέμα χρόνου είναι η ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό!



Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του σταθμού, Κώστας Νικολακόπουλος, βρίσκεται στην Αθήνα ο μάνατζερ του Ελ Κααμπί και έχουν περάσει στην τελική ευθεία οι συζητήσεις των δύο πλευρών για ανανέωση του συμβολαίου του Μαροκινού φορ, παρότι τις τελευταίες ώρες υπήρξε εμπλοκή με μεγάλη προσφορά της Αλ Νασρ .

Ωστόσο, ο 32χρονος επιθετικός είναι ξεκάθαρος και θέλει να παραμείνει στους Πειραιώτες. Ακριβώς ίδια είναι η επιθυμία και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία, με τις συζητήσεις να γίνονται για τις τελευταίες λεπτομέρειες.



Υπενθυμίζεται ότι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στους «ερυθρόλευκους» και σε αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί σε 126 ματς, μετρώντας 78 γκολ και 12 με την ομάδα του Πειραιά. Έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό τρεις τίτλους. Το Conference League τον Μάιο του 2024 με δικό του γκολ στον τελικό με τη Φιορεντίνα, το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25, αλλά και το Κύπελλο Betsson της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.



Ακούστε τα όσα ανέφερε στους Αντώνη Πανούτσο και Αντώνη Καρπετόπουλο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.