Χωρίς Βεζένκοφ και κόντρα στη Μονακό ο Ολυμπιακός

Ούτε στο αποψινό ματς κόντρα στη Μονακό ο Ολυμπιακός θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος άσος που αισθάνεται ενοχλήσεις στη μέση το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν θα αγωνιστεί όπως διευκρινίστηκε από τους ερυθρόλευκους καθώς κρίθηκε ότι αυτό είναι προτιμότερο να συμβεί δεδομένων των συνθηκών και της σημασίας του αγώνα.

Ο Βεζένκοφ που προπονείται με ειδική ζώνη για τη μέση, αποφασίσθηκε ότι είναι σημαντικότερο να μην επιβαρυνθεί στον αποψινό αγώνα για να είναι απόλυτα έτοιμος στη συνέχεια όταν και θα έχει ξεπεράσει πλήρως τις όποιες ενοχλήσεις έχει.

Θυμίζουμε ότι την πρώτη φορά που ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση ο διεθνής άσος ήταν στον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό AKTOR, και από τότε παραμένει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων των Πειραιωτών.

