Αποφασισμένος να αφήσει πίσω τις κακές εμφανίσεις και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών είναι ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα υποδεχθεί απόψε το βράδυ (22:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports Prime) τη Ζάλγκιρις στο κατάμεστο Telekom Athens Center για την 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι» μετρούν αισίως τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και τέσσερις σερί στην Ευρώπη, έχοντας υποχωρήσει στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας με ρεκόρ 16-14. Την περασμένη εβδομάδα ηττήθηκαν με σκορ 86-80 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με το τελευταίο ευρωπαϊκό ροζ φύλλο να χρονολογείται πριν από έναν μήνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (83-82) με το απίθανο buzzer beater του Γκραντ.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από την κυριακάτικη ήττα-σοκ από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και ενώ στις αρχές της τρίτης περιόδου είχε προηγηθεί ακόμα και με 21 πόντους. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο «Επτάστερος» περνά μία δύσκολη αγωνιστική και πνευματική περίοδο, με μια πιθανή νίκη κόντρα στους Λιθουανούς να λειτουργεί ως... βάλσαμο στις πληγές του.

Ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε να κάνει το «restart» σε μια μεγάλη βραδιά για την ομάδα και τον Ματίας Λεσόρ, καθώς ο Γάλλος σέντερ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από μήνες! Θυμίζουμε ότι ο 30χρονος είχε τον σοβαρό τραυματισμό στις 17 Δεκεμβρίου 2024 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπασκόνια και έκτοτε ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης, με εξαίρεση τις δύο αναμετρήσεις του Final Four τον περασμένο Μάιο στο Άμπου Ντάμπι.

Με την... αύρα του Λεσόρ το «τριφύλλι» θέλει να επιστρέφει στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις στη μεγάλη μάχη που δίνει για την είσοδο στην 6άδα και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει playoffs. Στα αγωνιστικά, μοναδική απουσία είναι εκείνη του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, με τον Κώστα Σλούκα να επιστρέφει μετά τις ενοχλήσεις στο γόνατο.

Από την άλλη πλευρά, η Ζάλγκιρις ταξίδεψε στην Αθήνα ούσα στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 17-13. Την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με το οριακό 91-87 από τη Βαλένθια στην Ισπανία, γνωρίζοντας έτσι την τρίτη σερί της ήττα και 9η συνολικά φέτος μακριά από το Κάουνας (7-9). Ο Τόμας Μασιούλις θα περιμένει μέχρι και ο τζάμπολ του αγώνα για να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τους Τουμπέλις και Μπιρούτις.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ράιν Περάντι (Εσθονία) και Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία).

Στον πρώτο γύρο: Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός 85-92

