Μπενίτεθ: Δεν χάνει κόντρα στην Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπέτις σήμερα για τους 16 του Europa League στο ΟΑΚΑ και το Τριφύλλι έχει μπροστά του μία μεγάλη πρόκληση.

Πρόκειται για μία από τις ομάδες που έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές στην καριέρα του ο Μπενίτεθ και ο απολογισμός είναι εξαιρετικός. Συγκεκριμένα, σε 16 παιχνίδια έχει 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες, με τέρματα 23 υπέρ και 13 κατά. Μάλιστα, αν συνυπολογίσουμε ότι οι 2 από τις 4 ήττες ήρθαν στο ξεκίνημα της καριέρας του Μπενίτεθ όταν ήταν προπονητής στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και στη Βαγιαδολίδ, που είναι αρκετά υποδεέστερη ομάδα από την Μπέτις, τότε το πρόσημο γίνεται αυτομάτως ακόμα πιο θετικό.

