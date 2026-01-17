Ανακοίνωσε την «βόμβα» Ποπαντίνοβα η ΑΕΚ

Το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στο ποδόσφαιρο Γυναικών στην Ελλάδα έφερε η ΑΕΚ. Οι νταμπλούχες ανακοίνωσαν την απόκτηση της Ευδοκίας Ποπαντίνοβα, με την 29χρονη Βουλγάρα επιθετικό να έχει μια σπουδαία καριέρα πίσω της. Μεταξύ άλλων έχει αναδειχτεί κορυφαία παίκτρια της Βουλγαρίας έξι φορές, ενώ έχει αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα.



Η ανακοίνωση:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Ευδοκία Ποπαντίνοβα! Η 29χρονη (26/10/1996) διεθνής Βουλγάρα επιθετικός, ύψους 1.63μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου, αποτελώντας την πιο ηχηρή μεταγραφή στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα.



Η Ευδοκία Ποπαντίνοβα ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από την Sportika Blagoevgrad, όπου αγωνίστηκε έως το 2015. Ακολούθησε η σπουδαία μεταγραφή της στην Bristol Academy, ούσα η πρώτη Βουλγάρα αθλήτρια που αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του Αγγλικού Ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα των London Bees. Από το 2016 έως το 2020, λόγω σπουδών, αγωνίστηκε σε Northwestern Ohio και Florida Gulf Coast Eagles, σημειώνοντας 50 γκολ σε 77 συμμετοχές. Το 2020 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην Άαλμποργκ. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους έκανε το άλμα, υπογράφοντας στη Νάπολι.



Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σασουόλο ενώ την επόμενη χρονιά εντάχθηκε στην Λάτσιο. Τον Αύγουστο του 2024 εντάχθηκε στην Brisbane Roar της Αυστραλίας, ενώ τους τελευταίους 5 μήνες μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπεσίκτας. Είναι διεθνής με την Εθνική Βουλγαρίας, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές παίκτριες στην ιστορία της, ενώ έχει ψηφιστεί κορυφαία ποδοσφαιρίστρια της χώρας της 6 φορές (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023). Ευδοκία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!



Ευδοκία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.