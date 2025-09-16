Λογαριασμός
Χαμός με το «Freed From Desire» από Σπανούλη, Γιάννη, Λαρεντζάκη και Θανάση στο γλέντι της Εθνικής

Τρέλα στο γλέντι της Εθνικής με το «Freed From Desire»

Εθνική γλέντι

Του ‘δωσαν και κατάλαβε οι παίκτες της Εθνικής, αλλά και ο Βασίλης Σπανούλης στο γλέντι για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

Η γαλανόλευκη αποστολή βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης και το έκαψαν. Ξεχώρισε ο χορός των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλης Σπανούλη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Βαγγέλη Λιόλιου, που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της ΕΟΚ.

Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω video, οι Βασίλης Σπανούλης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης τα… έσπασαν με το «Freed From Desire».

Παράλληλα, ο γνωστός καλλιτέχνης αφιέρωσε το «πού ‘σαι Θανάση;» του Γιώργου Ζαμπέτα στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

