Διέψευσε τον θάνατό του ο Αμπιντάλ: «Είμαι καλά, είμαι ζωντανός»

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ερίκ Αμπιντάλ, προχώρησε σε δήλωση μέσω των social media, ώστε να διαψεύσει τις φήμες που τον ήθελαν να μην ζει.

Ο Γάλλος ανέφερε πως είναι μια χαρά και ευχαρίστησε τον κόσμο για όλα τα μηνύματα τους. Να θυμίσουμε, πως οι φήμες αυτές ανέφεραν πως ο Αμπιντάλ δεν τα είχε καταφέρει μετά από χειρουργική επέμβαση.

«Κάποιες φήμες δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν. Είμαι εδώ, με την οικογένειά μου, και όλα είναι καλά. Ο σεβασμός είναι το κλειδί. Υπάρχει μια οικογένεια και τα παιδιά μου πίσω από μένα. Για να είμαι σαφής, είμαι καλά, είμαι ζωντανός και υγιής. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και τα μηνύματα ανησυχίας. Ας επικεντρωθούμε σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία», έγραψε.

Éric Abidal dénonce les rumeurs annonçant sa mort



