Η Εθνική ομάδα Παίδων της Ελλάδας, μετά το εντυπωσιακό 3-2 επί της Σουηδίας, έφτασε και στο 1-0 επί της Νορβηγίας στο τρίτο και τελευταίο ματς των προκριματικών και προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κ-17.

Το γκολ του Τσίγκα για το 1-0 κόντρα στους Νορβηγούς δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση, αλλά η νίκη της Γαλλίας επί της Γερμανίας με 2-0 έστειλαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο Κατάρ και έτσι το συγκεκριμένο αναπτυξιακό τμήμα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά, από την ίδρυση της ΕΠΟ, σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

