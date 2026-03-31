Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εθνική Παίδων: Προκρίθηκε στο Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου

Η Εθνική μας ομάδα κ-17 πέρασε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Κατάρ, μετά τη νίκη επί της Νορβγηγίας και τον συνδυασμό αποτελεσμάτων στον όμιλο

Εθνική Παίδων

Η Εθνική ομάδα Παίδων της Ελλάδας, μετά το εντυπωσιακό 3-2 επί της Σουηδίας, έφτασε και στο 1-0 επί της Νορβηγίας στο τρίτο και τελευταίο ματς των προκριματικών και προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κ-17.

Το γκολ του Τσίγκα για το 1-0 κόντρα στους Νορβηγούς δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση, αλλά η νίκη της Γαλλίας επί της Γερμανίας με 2-0 έστειλαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο Κατάρ και έτσι το συγκεκριμένο αναπτυξιακό τμήμα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά, από την ίδρυση της ΕΠΟ, σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΠΟ ποδόσφαιρο Μουντιάλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark