Σε νέα εποχή έχει μπει εδώ και αρκετό καιρό ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι των ακαδημιών, καθώς η έλευση των Θεόδωρου Ελευθεριάδη και Τάκη Φύσσα, έχει φέρει μια νέα «πνοή» στις ακαδημίες του συλλόγου, με τα τμήματα υποδομής να πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματά που αγωνίζονται.

Η διαρκής άνοδος σε αυτό το κομμάτι, φέρνει και τη δικαίωση σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό γιατί εκτός των ποδοσφαιριστών που έχουν κληθεί από την ανδρική ομάδα, στις εθνικές τους, ο Παναθηναϊκός έχει στελεχώσει, τόσο την Εθνική παίδων όσο και την Ελπίδων.

Συγκεκριμένα στην Κ17 της Ελλάδας, η οποία νίκησε τη Σουηδία 3-2 εκτός έδρας, βασικοί ήταν πέντε ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τους Λάβδα, Γείτονα, Τσίγκα, Μπινιάρη και Νεμπή, με τον πρώτο μάλιστα να φορά και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Σημειώνεται ότι στην αναμέτρηση της Κ19 με τη Γερμανία, έπαιξαν και οι Σώκος, Μπόκος και Καλοσκάμης.

