Η Εθνική μας επιβλήθηκε με 87-76 της Λιθουανίας, πανηγυρίζοντας τη σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Ευρωμπάσκετ.

Μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η ΕΟΚ μάς χάρισε μερικά πολύ όμορφα στιγμιότυπα, με τις αγκαλιές που ακολούθησαν τη μεγάλη νίκη, με τους Βασίλη Σπανούλη και Κώστα Σλούκα να σφίγγουν τις γροθιές του και με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να φωνάζει «άλλο ένα» στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος βρέθηκε στις court seats της «Xiaomi Arena».

Δείτε το υπέροχο βίντεο:

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λιθουανίας, παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Εθνικής γνώρισαν την αποθέωση από τους Έλληνες που βρίσκονται στη Ρίγα της Λετονίας και την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο της, με χειροκροτήματα και με πλατιά χαμόγελα!

Το «δεν κερδίσαμε κάτι» του ηγετικού Γιάννη

Μετά την αναμέτρηση, οι Έλληνες διεθνείς συγκεντρώθηκαν για το «ζντο» νίκης, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποδεικνύει πόσο μεγάλος winner είναι, αφού ακόμη και εν μέσω αυτού του ενθουσιασμού, φώναξε στους υπόλοιπους «δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα παιχνίδι», αναφερόμενος προφανώς στη μία ακόμη νίκη που θα χρειαστεί ώστε να εξασφαλίσει η Εθνική το μετάλλιο.

Μετά τον «Greek Freak», πήρε τον λόγο ο «τρελαμένος» Κώστας Σλούκας, ο οποίος φώναξε παθιασμένα «μην κοιμάστε, ξυπνήστε!», πριν οι διεθνείς ενώσουν τις γροθιές τους για το σύνθημα «Ελλάς».

This win will send Greece into the EuroBasket 2025 semi-finals, putting them just two victories away from the championship and Giannis knows it. It also marks their return to serious medal contention for the first time since 2009, ending a long drought on the European stage. pic.twitter.com/uYnlKxSn1R — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) September 9, 2025

Σπανούλης: «Δεν ονειρεύομαι, ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής της Εθνικής μας, Βασίλης Σπανούλης, τόνισε ότι αισθάνεται υπερήφανος για τους παίκτες του, θυμήθηκε τον προημιτελικό με την Τουρκία το 2009, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν ονειρεύεται, αλλά ξέρει ότι έχει στα χέρια του μια πραγματικά καλή ομάδα, γεμάτη παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται με απόλυτη συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής:

«Μετά τα πρώτα 2-3 λεπτά που δεν αρχίσαμε καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι. Οι παίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά ακολουθώντας το πλάνο, αγωνίστηκαν με μεγάλη καρδιά μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους της Λιθουανίας, σε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτούς.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή του ήταν σε υψηλό επίπεδο και μας βοήθησε πολύ όπως όλα τα παιδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και ήταν πολύ σημαντικός για τη νίκη μας».

Για τον προημιτελικό με την Τουρκία το 2009 και τον ημιτελικό που έρχεται: «Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Είχα κάνει κι εγώ ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχα βάλει κάποια τρίποντα, αλλά είχα κάνει και κάποια ανόητα λάθη στο τέλος. Τώρα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, θα έχουμε το πλάνο μας και θα είμαστε έτοιμοι».

«Εγώ δεν ονειρεύομαι. Ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου, τους έχω εμπιστοσύνη, ξέρω πώς δουλεύουμε από την πρώτη μέρα. Δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα, έχουμε μια πραγματικά καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι».

«Πιστεύω πως έχουμε πολύ καλούς σουτέρ, όλα είναι εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Έχουμε εξαιρετικό spacing, έχουμε έναν σούπερ σταρ που είναι έτοιμος να μοιράσει την μπάλα και όλοι εμπιστεύονται τον Γιάννη πως θα κάνει την κατάλληλη πάσα όταν χρειαστεί».

«Ο Γιάννης πρέπει να παίρνει περισσότερα φάουλ. Όταν τον αρπάζουν και πάνε 2-3 παίκτες πάνω του, πολλά είναι αντιαθλητικά φάουλ. Έπρεπε να παίρνει περισσότερες βολές, σε σχέση με άλλους παίκτες στο Ευρωμπάσκετ».

«Ο Γιάννης έχει αρχίσει να μιλάει περισσότερο στην ομάδα, φέτος το κάνει περισσότερο από ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα βελτιώνεται, μπορεί να είναι στην κορυφή, αλλά ακόμη βελτιώνεται. Είναι αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος στους στόχους του και της ομάδας. Είναι σπουδαίος ηγέτης, αλλά και ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτης που έχουμε δει. Στο γήπεδο όμως θέλει να διαλύσει τους πάντες, όχι μόνος του, αλλά με τους συμπαίκτες του, τους οποίους εμπιστεύεται».

«Πάντα είχαμε κίνητρο, εκπροσωπούμε την πατρίδα μας. Πείνα υπάρχει πάντα, άλλες φορές τα καταφέρνεις, άλλες όχι. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή, να απολαύσουμε το τώρα και να προχωρήσουμε. Δεν κερδίσαμε κανένα μετάλλιο ή κανένα Κύπελλο. Κερδίσαμε τον προημιτελικό και προχωράμε στο επόμενο».

«Ανέλαβα την Εθνική ομάδα γιατί πιστεύω πολύ τους Έλληνες παίκτες, τον εαυτό μου, τους συνεργάτες μου… Ο τρόπος που με προσέγγισαν και ο πρόεδρος και ο αδερφικός μου φίλος, ο Νίκος Ζήσης, ήταν πάρα πολύ ζεστός. Πάντα αγαπούσα υπερβολικά την Εθνική ομάδα. Πάντα παλεύαμε, με τραυματισμούς ή όχι, για την Εθνική ομάδα και ήμασταν εκεί για αυτή. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να δεχτώ αυτή την πρόκληση, να ξαναφέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά, να γεμίσουν τα γήπεδα παιδάκια που παίζουν μπάσκετ και κάθε νίκη της Εθνικής αυξάνει τις πιθανότητες. Ήταν μια νίκη, ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου. Πήγαμε στον ημιτελικό, ούτε γάτα ούτε ζημιά, προχωράμε στον ημιτελικό».

Όμορφο στιγμιότυπο μεταξύ Σπανούλη και Τολιόπουλο

Στο μεταξύ, ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο συνέβη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Τολιόπουλος αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας ότι αποτελεί μεγάλη πηγή έμπνευσης για όλη την ομάδα, αλλά και για τον ίδιο προσωπικά, με τον προπονητή της Εθνικής μας να του απαντά με μεγάλη δόση χιούμορ!

«Είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης για όλη την ομάδα, ειδικά για μένα. Μεγάλωσα έχοντας τον κόουτς ως είδωλο, τον παρακολουθούσα και είναι πολύ σημαντικό που τον έχουμε στον πάγκο και μας εμπνέει όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γκαρντ της Εθνικής, με τον Σπανούλη να του απαντά: «Ευχαριστώ Βασίλη, ίσως σε βάλω περισσότερα λεπτά στο επόμενο παιχνίδι»!

Πηγή: skai.gr

