Το «δεν κερδίσαμε κάτι» του ηγετικού Γιάννη και το «μην κοιμάστε ρε» του τρελαμένου Σλούκα - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Σλούκας έκλεψαν την παράσταση στο ζντο νίκης της Εθνικής μετά τη σπουδαία επικράτηση επί της Λιθουανίας

Ελλάδα Ευρωμπάσκετ

Ελλαδάρα με μέταλλο και ψυχή «κατασπάραξε» τη Λιθουανία με σκορ 87-76 και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, βροντοφωνάζοντας πως πάει για μετάλλιο.

Μετά την αναμέτρηση, οι Έλληνες διεθνείς συγκεντρώθηκαν για το «ζντο» νίκης, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποδεικνύει πόσο μεγάλος winner είναι, αφού ακόμη και εν μέσω αυτού του ενθουσιασμού, φώναξε στους υπόλοιπους «δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα παιχνίδι», αναφερόμενος προφανώς στη μία ακόμη νίκη που θα χρειαστεί ώστε να εξασφαλίσει η Εθνική το μετάλλιο.

Μετά τον «Greek Freak», πήρε τον λόγο ο «τρελαμένος» Κώστας Σλούκας, ο οποίος φώναξε παθιασμένα «μην κοιμάστε, ξυπνήστε!», πριν οι διεθνείς ενώσουν τις γροθιές τους για το σύνθημα «Ελλάς».

Δείτε το βίντεο:

