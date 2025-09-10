Ελλαδάρα με μέταλλο και ψυχή «κατασπάραξε» τη Λιθουανία με σκορ 87-76 και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, βροντοφωνάζοντας πως πάει για μετάλλιο.

Μετά την αναμέτρηση, οι Έλληνες διεθνείς συγκεντρώθηκαν για το «ζντο» νίκης, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποδεικνύει πόσο μεγάλος winner είναι, αφού ακόμη και εν μέσω αυτού του ενθουσιασμού, φώναξε στους υπόλοιπους «δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα παιχνίδι», αναφερόμενος προφανώς στη μία ακόμη νίκη που θα χρειαστεί ώστε να εξασφαλίσει η Εθνική το μετάλλιο.

Μετά τον «Greek Freak», πήρε τον λόγο ο «τρελαμένος» Κώστας Σλούκας, ο οποίος φώναξε παθιασμένα «μην κοιμάστε, ξυπνήστε!», πριν οι διεθνείς ενώσουν τις γροθιές τους για το σύνθημα «Ελλάς».

Δείτε το βίντεο:

This win will send Greece into the EuroBasket 2025 semi-finals, putting them just two victories away from the championship and Giannis knows it. It also marks their return to serious medal contention for the first time since 2009, ending a long drought on the European stage. pic.twitter.com/uYnlKxSn1R — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) September 9, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.