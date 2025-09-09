Πραγματοποιώντας μια κυριαρχική και παθιασμένη εμφάνιση από την αρχή μέχρι το φινάλε, η Εθνική σαν άλλος... χείμαρρος παρέσυρε τη Λιθουανία στη «Xiaomi Arena» της Ρίγας της Λετονίας, πανηγυρίζοντας μια ιστορική νίκη με σκορ 87-76 στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 και βροντοφώναξε πως πάει για μετάλλιο.

Το ματς:

Η Εθνική μας ξεκίνησε με την κλασική της «συνταγή», έχοντας τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αρχική της πεντάδα, με τη Λιθουανία να επιλέγει από την πλευρά της ένα ψηλό σχήμα. Η Ελλάδα ξεκίνησε νωθρά το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα οι αντίπαλοί μας να εκμεταλλευτούν το μέγεθός τους και με τον Βαλαντσιούνας πρωταγωνιστεί, προηγήθηκαν με 7-0. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας... έσπασε το ρόδι μετά από 2:40 αγωνιστικά λεπτά με καλάθι του Γιάννη, προτού ο «Greek Freak» με τέσσερις ακόμα πόντους, συν δύο του Μήτογλου, μειώσει στο 9-8 στο πεντάλεπτο.

Στη συνέχεια, Βελίτσκα και Μήτογλου αντάλλαξαν τρίποντα (12-11), για να έρθει ο Σλούκας και με ένα ακροβατικό λέι απ να δώσει το πρώτο «γαλανόλευκο» προβάδισμα για το 12-13 στο 7ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, η ελληνική... μηχανή πήρε μπροστά, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να «σκεπάζει» τα καλάθια και να φιλοδωρεί τους Λιθουανούς με 2 τάπες (!), την ώρα όπου οι Ντόρσεϊ και Τολιόπουλος με εύστοχα σουτ πίσω από τα 6,75μ., αλλά και τον Γιάννη με πέντε ακόμη προσωπικούς πόντους (11 στο δεκάλεπτο) να κλείνουν την περίοδο για την «επίσημη αγαπημένη» στο +5 και το 24-19.

Με τρίποντο του Σεντεκέρσκις ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Τολιόπουλο να απαντά με το... ίδιο νόμισμα και τον Παπανικολάου στη συνέχεια με δύο πόντους από την γραμμή των βολών να γράφει το 29-22 στο 12'. Διάστημα στο οποίο ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοίρασε δύο ακόμη μεγαλοπρεπέστατες τάπες, όντας ο φόβος και ο τρόμος των Λιθουανών κοντά στη ρακέτα! Το επιθετικό κρεσέντο της Ελλάδας συνεχίστηκε με δύο μεγάλα τρίποντα των Σλούκα και Σαμοντούροφ, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +11 για το 35-24 δύο λεπτά αργότερα.

Μετά το πεντάλεπτο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας έχασε λίγο το καθαρό του μυαλό, αφού στην επίθεση δεν υπήρξαν καλές αποστάσεις και σωστές επιλογές. Την ίδια ώρα, με αιχμή του δόρατος τον Βαλαντσιούνας και τη δυναμική του στο χαμηλό ποστ, η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις «ροκάνισε» τη διαφορά, μειώνοντας στον πόντο (38-39) στο 1:25' πριν το ημίχρονο. Και ενώ όλα έδειχναν πως οι δυο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με ελάχιστη διαφορά, ήρθε η τριποντάρα του Τολιόπουλου και στην ίδια φάση το φάουλ πάνω στον Κώστα και η ανανέωση της επίθεση για την Εθνική, με τον Γιάννη να ολοκληρώνει το «πεντάποντο» με υπέροχο fade away, κλείνοντας το ημίχρονο με το σκορ στο 44-38! Σημαντικά στατιστικά στο πρώτο μέρος, τα μόλις δύο επιθετικά ριμπάουντ της Λιθουανίας, αλλά και το 13-2 υπέρ της Ελλάδας στο ανοικτό γήπεδο.

Με... προβλήματα ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, καθώς, σε λιγότερο από ένα λεπτό αγώνα, ο Γιάννης χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ και ο Μήτογλου έφτασε τα 4 προσωπικά με δύο μαζεμένα. Διάστημα στο οποίο ο Βαλαντσιούνας μείωσε στο 41-44 με 3/4 βολές, προτού οι Γιάννης, Σλούκας και Κώστας Αντετοκούνμπο με ένα επιμέρους σκορ 7-0 μέσα σε τρία λεπτά, στείλουν τη διαφορά σε διψήφια τιμή για το 51-41 στου 24'.

Χάρη στην εξαιρετική και επιθετική «γαλανόλευκη» άμυνα, οι Λιθουανοί κατάφεραν να βρουν σκορ μετά από 4,5 λεπτά με τις βολές του Σαργκιούνας, με τους Ντόρσεϊ και Σλούκα να απαντούν με ένα δικό τους σερί από την γραμμή της φιλανθρωπίας για το 55-43 στο 27'. Η «Λιέτουβα» χρειάστηκε επτά ολόκληρα λεπτά στην περίοδο για να βρει το πρώτο της καλάθι εντός πεδιάς, την ώρα όπου ο Παπανικολάου με τρίποντο στην επόμενη επίθεση έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +13 και το 58-43. Στο τελευταίο κομμάτι της περιόδου, οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν λίγο επιθετικό ρυθμό σκοράροντας με πλουραλισμό, με την Ελλάδα πάντως να έχει τις «απαντήσεις» και με τους Τολιόπουλο, Κώστα και Γιάννη Αντετοκούνμπο, να κλείνει το δεκάλεπτο στο +12 και το 64-52.

Με την ψυχολογία στα ύψη μπήκε η «επίσημη αγαπημένη» στην τέταρτη και τελευταία περίοδο! Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να παίρνει πάνω του ευθύνες και να πετυχαίνει 4 πόντους, με το τρίποντο του Παπανικολάου αλλά και τη μαγική ασίστ του αρχηγού στο κάρφωμα του Σαμοντούροφ, η Ελλάδα προηγήθηκε με +16 για το 73-57 στο 34',

Μια διαφορά που δεν μπόρεσε ποτέ να ανατρέψει η Λιθουανία, αφού ο «Greek Freak» με επτά πόντους κρατούσε την απόσταση σε διψήφιες τιμές για το 82-71 στο 39'! Παρά τα καλάθια των Γκεντράιτις και Ραντζεβίτσιυς, οι Σλούκας και Γιάννης ήταν ψύχραιμοι από την γραμμή των βολών στο φινάλε και η Ελλαδάρα πήρε το ιστορικό ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 87-76!

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87.

