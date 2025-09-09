Ποδόσφαιρο-Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα απ' την 4η έως και τη 15η αγωνιστική

Η Super League ενέκρινε ομόφωνα το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) το αναλυτικό πρόγραμμα απ' την 4η έως και τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ήτοι έως το φινάλε του 2025.

Αναλυτικά οι ημέρες και οι ώρες έως τη 15η αγωνιστική έχουν ως εξής:

4η αγωνιστική Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 Κηφισιά – Άρης 18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 18:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 20:00 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 20:30 Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 ΑΕΛ – ΑΕΚ 17:30 Λεβαδειακός – ΟΦΗ 18:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:00 5η αγωνιστική Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00 Άρης – Πανσερραϊκός 20:30 Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 ΑΕΚ – Βόλος 17:00 ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00 Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00 6η αγωνιστική Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 ΑΕΛ – Βόλος 17:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 18:00 ΟΦΗ – Άρης 20:00 Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 Κηφισιά – ΑΕΚ 18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 18:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 20:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 21:30 7η αγωνιστική Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 ΑΕΛ – Ολυμπιακός 17:00 Ατρόμητος – Λεβαδειακός 19:30 Παναιτωλικός – ΟΦΗ 20:00 Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά 16:30 Βόλος – Πανσερραϊκός 17:30 Άρης – Παναθηναϊκός 19:30 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00 8η αγωνιστική Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 Κηφισιά – Παναιτωλικός 17:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 19:30 ΟΦΗ – Ατρόμητος 20:00 Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 Λεβαδειακός – Άρης 17:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:30 ΠΑΟΚ – Βόλος 19:30 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 21:30 9η αγωνιστική Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 Βόλος – Παναθηναϊκός 18:00 Ατρόμητος – Κηφισιά 19:30 Ολυμπιακός – Άρης 20:00 Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 ΑΕΛ – Λεβαδειακός 17:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 19:30 ΑΕΚ – Παναιτωλικός 21:00 Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΟΦΗ 17:00 10η αγωνιστική Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 Παναιτωλικός – ΑΕΛ 17:00 Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός 15:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 17:00 ΟΦΗ – ΑΕΚ 17:30 Ατρόμητος – Βόλος 19:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 21:00 11η αγωνιστική Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναιτωλικός 19:30 Ολυμπιακός – Ατρόμητος 20:00 Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00 ΑΕΚ – Άρης 21:00 Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 Βόλος – Λεβαδειακός 18:00 ΑΕΛ – ΟΦΗ 20:00 12η αγωνιστική Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 ΟΦΗ – Βόλος 17:00 Άρης – ΑΕΛ 19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός 20:00 Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2025 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00 13η αγωνιστική Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 17:00 Βόλος – Κηφισιά 20:30 Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός 17:00 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 17:30 ΠΑΟΚ – Άρης 19:30 ΑΕΚ – Ατρόμητος 21:00 Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 18:00 14η αγωνιστική Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 Λεβαδειακός – ΑΕΛ 17:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 18:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤOR 20:00 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Παναιτωλικός – ΑΕΚ 17:30 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 18:00 Άρης – Ολυμπιακός 20:00 Παναθηναϊκός – Βόλος 21:00 15η αγωνιστική Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης 16:00 Βόλος – Παναιτωλικός 18:00 Ολυμπιακός – Κηφισιά 20:30 Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 ΑΕΛ – Ατρόμητος 17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00 Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 18:00

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

