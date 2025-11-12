Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Εθνική Νέων στην προκριματική φάση του Euro U19, που διεξάγεται στην Αττάλεια, όπου θέλει να τερματίσει σε μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της για να περάσει στην Elite Round.

Με την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα να επικρατεί της Λευκορωσίας με 2-0, χάρη στα γκολ των Μύθου και Σώκου, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς και περιμένει πλέον το Λιχτενστάιν, το προσεχές Σάββατο (15/11), για το 2Χ2.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε δυνατά, φτάνοντας κοντά στο γκολ στο 11', με τα σουτ των Χάμζα και Σαρρή, για να έρθει η απάντηση των τυπικά γηπεδούχων πέντε λεπτά μετά, με τον Βόλσκι επίσης να αστοχεί.

Αντιθέτως, η Ελλάδα σκόραρε στην πρώτη της τελική στην επανάληψη, όταν ο Μύθου έκανε το 0-1 στο 55ο λεπτό, ενώ ο Χουμπάρεβιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπελερή και να ισοφαρίσει στο 64' για την Λευκορωσία.

Μάλιστα, στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, η Εθνική μας «κλείδωσε» τη νίκη με το τέρμα του Σώκου από ασίστ του Μπέρδου, με το 0-2 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Λευκορωσία Κ19: Μάτισιουκ, Ακατάου, Τκάτσεβ, Απιατσιόνακ, Μπάκνο (82' Σακούτα), Χαλιάτα, Χουσέου (60' Αουσιανικάου), Χράμπετσβιτς (82΄Κάζμερτσουκ), Απανάσεβιτς (60' Χουμπάρεβιτς), Βόλσκι (66' Μόλτσαν), Μικάνοβιτς.

Ελλάδα Κ19: Μπελερής, Τσιότας, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούνγκα, Σαρρής, Χάμζα (62' Χαρούπας), Ζέκα (72' Φίλης), Κολοκοτρώνης (62' Παπανικόπουλος - 72' Μπέρδος), Μύθου (84' Σώκος), Τσίγκας.

