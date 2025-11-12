Σκέφτεται να τελειώσει την καριέρα του ο Όσκαρ - Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια των εργομετρικών

Να βάλει τέλος στην καριέρα του φέρεται να σκέφτεται σοβαρά ο Όσκαρ.



Ο 34χρονος Βραζιλιάνος άσος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, το οποίο σύμφωνα με τους γιατρούς μπορεί να τον αναγκάσει να κρεμάσει πρόωρα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Όπως μεταδίδουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, το πρωί της Τρίτης ο Όσκαρ, κατά τη διάρκεια εργομετρικών εξετάσεων με τη Σάο Πάολο, ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο ποδήλατο και έχασε τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά.Το περιστατικό, οι οποίοι τον επανέφεραν και στη συνέχεια τον μετέφεραν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες επιβεβαίωσαν πρόβλημα που είχε εντοπιστεί ήδη πριν από μερικούς μήνες.Σύμφωνα με την εφημερίδα «O Globo», το νέο αυτό επεισόδιο έχει βάλει τον Όσκαρ σε σοβαρές σκέψεις να σταματήσει την καριέρα του, παρά το γεγονός ότι θα ήθελε να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.