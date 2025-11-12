Ο Στέφανος Κοτσόλης, μετά από συνεννόηση με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενημέρωσε τις ομοσπονδίες Ουρουγουάης, Πολωνίας για την κατάσταση των Πελίστρι και Σφιντέρσκι. Αμφότεροι έχουν κληθεί στις Εθνικές τους ομάδες για διεθνείς αγώνες εντός της εβδομάδας. Η κίνηση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός, πως και οι δυο παίκτες απουσίασαν από το «τριφύλλι» τον τελευταίο καιρό.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Πηγή: skai.gr
