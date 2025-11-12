Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Παρί, συνεχίζοντας με θετικό πρόσημο την πορεία του στην Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε χαρακτήρα στην «πόλη του φωτός», καταφέρνοντας να ελέγξει το παιχνίδι και να φύγει με ένα αποτέλεσμα που δίνει ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η αποστολή των «πρασίνων» ετοιμάζεται να πετάξει από το Παρίσι για τη Μαδρίτη, όπου την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ, με τον Τούρκο τεχνικό να στέκεται στη σημασία της νίκης στη Γαλλία, αλλά και στη συνεισφορά συγκεκριμένων παικτών. Ο Αταμάν μίλησε για τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση πρόσφερε στοιχεία που έλειπαν από την ομάδα λόγω των απουσιών, ενώ εξήρε τον Τι Τζέι Σορτς για τον χαρακτήρα που έδειξε στα κρίσιμα λεπτά. Παράλληλα, στάθηκε στον Κώστα Σλούκα, που κάνει τα πάντα πιο εύκολα στο παρκέ, και στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος επωφελήθηκε από τη δημιουργία της ομάδας για να σκοράρει πιο άνετα.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Συνεχίζουμε τα εκτός έδρας παιχνίδια και μέχρι στιγμής σε 6 αγώνες έχουμε 3 νίκες, κάτι που είναι πολύ καλό για το μέλλον. Το παιχνίδι με την Παρί ήταν πολύ σημαντικό γιατί είναι δύσκολο να κερδίσεις εκεί, παίζουν εξαιρετικά στην επίθεση και είναι δύσκολο να τους σταματήσεις όταν τρέχουν. Δεν μπορώ να πω ότι τους σταματήσαμε πολύ καλά, αλλά ήμασταν έξυπνοι στην επίθεση, ελέγξαμε το παιχνίδι πολύ καλά. Ακόμα και στην τέταρτη περίοδο που χάσαμε κάποιον έλεγχο, δείξαμε χαρακτήρα και επιστρέψαμε. Αξίζαμε να κερδίσουμε με την προσπάθεια που κάναμε και πήραμε τη νίκη».

Για το τι πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ: «Χθες είχαμε καλή συνεισφορά από πολλούς παίκτες και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και στη Μαδρίτη».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Είναι έμπειρος παίκτης, πολύ θετικός. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πως ο χαρακτήρας του είναι μαχητικός και θετικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητά του. Έχει σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ. Έχει παίξει εναντίον μου το 2014, όταν ήταν στην Team USA με συμπαίκτες όπως ο Στεφ Κάρι. Έχει την ικανότητα και του αρέσει η ομάδα. Τέτοιοι παίκτες λατρεύουν την ατμόσφαιρα της Euroleague, οπότε ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει έτσι. Έδωσε σημαντική συνεισφορά σε εμάς, πράγματα που μας έλειψαν μετά τους τραυματισμούς του Ματίας, του Χολμς και του Γιουρτσεβέν».

Για την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς: «Δεν είναι έκπληξη για μένα. Όλοι οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, έχουν συναισθήματα. Ο Σορτς είχε σπουδαίο παρελθόν στην Παρί και χθες στο τελευταίο 5λεπτο έδειξε χαρακτήρα και ήταν σημαντικός επιθετικά για να κινηθεί η ομάδα. Είναι παίκτης-νικητής και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και στην Αθήνα, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το παιχνίδι του έδωσε αυτοπεποίθηση. Δεν είναι στο 100%, είχαμε κάποια θέματα με τη χημεία της ομάδας, αλλά παίζοντας περισσότερα παιχνίδια και με έναν σέντερ και με τους παίκτες που επιστρέφουν (Χολμς, Γιουρτσεβέν) θα είναι ακόμα καλύτερος».

Για την εικόνα των περιφερειακών του: «Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι ο Σλούκας μας έδωσε τρομερή συνεισφορά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε το παιχνίδι υπό τον έλεγχό μας από τη στιγμή που μπήκε, με τις ασίστ και τους πόντους του. Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα. Πιστεύω ότι χθες ο Σορτς στο τέλος του αγώνα και ο Γκραντ έπαιξαν καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια, αν και δεν έφτασαν στο επίπεδο των προηγούμενων 2 ετών. Οι 27 ασίστ είναι κάτι σημαντικό, ειδικά για τον Ναν που δεν έκανε πολλές ντρίμπλες και αυτό ήταν το κλειδί για να σκοράρει στο παιχνίδι αυτό».

