Εθνική μπάσκετ: «Μέσα» ο Παπανικολάου, έξω ο Σαμοντούροβ-Ποιοι «κόπηκαν»

Ο Κώστας Παπανικολάου θα ενισχύσει την Εθνική ομάδα στον αγώνα της Παρασκευής με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena (19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρότι επέστρεψε με την αποστολή του Ολυμπιακού από το Κάουνας τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο αρχηγός της «επίσημης αγαπημένης» πήγε στην προπόνηση που έγινε νωρίς το απόγευμα και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού τιμ.

Αντίθετα, εκτός μάχης τέθηκε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ για το πρώτο παιχνίδι λόγω τραυματισμού που υπέστη στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών.

Νοκ άουτ λόγω τραυματισμού τέθηκε επίσης ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ενώ την παρουσία τους στην προετοιμασία ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής φτάνει στην Αθήνα από το Μονακό (όπου απόψε έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του για την Ευρωλίγκα) ο Βασίλης Σπανούλης, που θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο στο αυριανό παιχνίδι.

