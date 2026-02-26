Λογαριασμός
Μουζακίτης: «Ένα μεγάλο όνειρο έφτασε στο τέλος του - Μένει μόνο ένας στόχος»

Το μήνυμα του Χρήστου Μουζακίτη για την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League

Μουζακίτης

Ο Χρήστος Μουζακίτης με ανάρτησή του στα social media, έστειλε το δικό του μήνυμα για την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League.

Ο 19χρονος τόνισε πως είναι όλοι πολύ περήφανοι για όσα κατάφεραν και πλέον μένει μόνο ένας στόχος, δηλαδή η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Ένα μεγάλο όνειρο έφτασε στο τέλος του. Είμαστε πολύ περήφανοι για ότι καταφέραμε στην κορυφαία διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας που ήταν πάντα στο πλευρό μας! Τώρα μένει μόνο ένας στόχος».

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
