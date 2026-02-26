Ο Jeff Galloway άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης σε νοσοκομείο της Πενσακόλα στη Φλόριντα, μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με τη νύφη του.

«Ο Jeff πέρασε τη ζωή του αποδεικνύοντας ότι ο καθένας μπορεί να διασχίσει τη γραμμή του τερματισμού. Γιόρταζε κάθε μίλι, κάθε διάλειμμα περπατήματος και κάθε τερματισμό. Προπόνησε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά έβρισκε πληρότητα σε κάθε δική σας ιστορία προσωπικού επιτεύγματος», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.

«Ενδυνάμωνε τους ανθρώπους να πιστεύουν στον εαυτό τους. Επιζεί μέσα από κάθε άτομο που πέρασε ποτέ μια γραμμή τερματισμού και σκέφτηκε: "Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό". Ο Jeff είχε μια σχεδόν υπερφυσική ικανότητα να κοιτάζει οποιοδήποτε άτομο, οποιασδήποτε ηλικίας ή επιπέδου φυσικής κατάστασης, και να βλέπει όχι αυτό που ήταν, αλλά αυτό που θα μπορούσε να γίνει, στον αθλητισμό και στη ζωή». Αφήνει πίσω του δύο γιους και έξι εγγόνια.

Η ιστορική διαδρομή του

Ο Ολυμπιονίκης του 1972 υπήρξε ακρογωνιαίος λίθος της ανόδου του αμερικανικού δρομικού κινήματος και του πιστώνεται το γεγονός ότι έκανε την απόσταση του μαραθωνίου προσιτή σε εκατομμύρια ερασιτέχνες.

Η χαρακτηριστική του μέθοδος «Run-Walk-Run» (Τρέξιμο-Περπάτημα-Τρέξιμο) ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να κάνουν στρατηγικά διαλείμματα βαδίσματος για να διαχειριστούν την κόπωση και να μειώσουν τον κίνδυνο κοινών τραυματισμών.

Ο Galloway εφάρμοσε περίφημα τη δική του λογική κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου του Χιούστον το 1980, όπου χρησιμοποίησε διαλείμματα περπατήματος σε κάθε σταθμό νερού για να τερματίσει σε 2:16:35. Αυτή η επίδοση στο Χιούστον αποτέλεσε απόδειξη της αντοχής του, καθώς τερμάτισε τη διαδρομή των 42,2 χιλιομέτρων ταχύτερα από τις προηγούμενες προσπάθειές του όπου χρησιμοποιούσε μόνο τρέξιμο.

Πέρα από την προπονητική, ο Galloway ήταν ένας πολυβραβευμένος αθλητής που κέρδισε τιμητικές διακρίσεις All-American ενώ αγωνιζόταν για το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (FSU). Το 1970, κέρδισε τον εναρκτήριο αγώνα Peachtree Road Race στην Ατλάντα, μια διοργάνωση 10 χιλιομέτρων που έκτοτε εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο αγώνα του είδους του στον κόσμο.

Παράλληλα με τις προσπάθειές του στον στίβο, ο Galloway χρηματοδότησε επίσης μια σειρά από καταστήματα τρεξίματος, ομάδες και προπονητικά κέντρα για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ασχοληθούν με το άθλημα.

