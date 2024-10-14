Η Ελλάδα μετά από ένα εξαιρετικό για την ίδια παιχνίδι, κυριάρχησε κόντρα στην Ιρλανδία και επικράτησε 2-0 χάρη στα τέρματα του Μπακασέτα και του Μάνταλου, κάνοντας το απόλυτο σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές.

Μια νίκη, η οποία τη διατήρησε στην πρώτη θέση του Β' Ομίλου του League B, έχοντας παράλληλα και μια διαφορά τριών πόντων από τη 2η Αγγλία, που πέρασε νωρίτερα από τη Φινλανδία.

Μένουν ακόμα δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του Nations League, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Αγγλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 14/11, και τρεις μέρες αργότερα (17/11) να φιλοξενείται από τη Φινλανδία στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής αυτού του μίνι πρωταθλήματος.

Και τα δεδομένα έχουν ως εξής: Αν η Ελλάδα δεν χάσει από την Αγγλία, θα πάρει από την 5η αγωνιστική την πρώτη θέση του ομίλου και θα προβιβαστεί στο League A του Nations League. Στο απευκταίο σενάριο τώρα, αν η Εθνική μας χάσει από τα «τρία λιοντάρια» τότε παίζει ρόλο η διαφορά με την οποία θα γίνει.

Αφού νικήσαμε στο «Γουέμπλεϊ» 2-1, τότε δεν πρέπει να χάσουμε με παραπάνω ένα γκολ διαφορά από τους Άγγλους, για να κρατάμε την πρωτιά στα χέρια μας, η οποία θα κριθεί στη διαφορά των γκολ. Αυτήν την στιγμή η Εθνική μας βρίσκεται στο +8 (9-1), ενώ οι Άγγλοι στο +5 (8-3).

Όπερ και σημαίνει πως αν η Αγγλία δεν μας κερδίσει με παραπάνω από ένα γκολ διαφορά, τότε την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Ιρλανδία, σε ματς που θα γίνει στο «Γουέμπλεϊ», θα χρειάζεται νίκη με πολύ μεγάλο σκορ. Όλα αυτά, βέβαια, ισχύουν μόνο αν η Ελλάδα κάνει το χρέος της και επικρατήσει της Φινλανδίας.

Η βαθμολογία του Β' Ομίλου:

Ελλάδα 12 (9-1)

Αγγλία 9 (8-3)

Ιρλανδία 3 (2-7)

Φινλανδία 0 (2-10)

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής (13/10):

Φινλανδία - Αγγλία 1-3

Ελλάδα - Ιρλανδία 2-0

Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής (14/11):

Ελλάδα - Αγγλία (21:45)

Ιρλανδία - Ελλάδα (21:45)

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (6ης) αγωνιστικής (17/11):

Φινλανδία - Ελλάδα (19:00)

Αγγλία - Ιρλανδία (19:00)

