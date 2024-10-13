Η Ελλάδα επικράτησε με 2-0 της Ιρλανδίας, με γκολ των Μπακασέτα και Μάνταλου και με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στον όμιλο, εξασφαλίζει τη 2η θέση και βλέπει βάσιμα την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

Οι δύο σκόρερ, σε μία συγκινητική κίνηση, έβγαλαν το μαύριο περιβραχιόνιο από το μπράτσο τους και το φίλησαν στη μνήμη του συμπαίκτη τους Τζορτζ Μπάλντοκ.

Οι παίκτες της Εθνικής με πάθος, αποφασιστικότητα και χαρακτηριστική οργάνωση και ψυχραιμία, έχασαν αρκετές ευκαιρίες για ένα μεγαλύτερο σκορ. Ωστόσο, το 1-0 πραγματοποίησε στο 48' o Τάσος Μπακασέτας με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και στο 92', Μάνταλος, μετά από λάθος της ιρλανδικής άμυνας, «κλείδωσε» τη νίκη για την Εθνική, πετυχαίνοντας το 2-0.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο τέρμα ο Βλαχοδήμος, με τους Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο να είναι τα στόπερ, ενώ Ρότα και Γιαννούλης τα μπακ. Στα χαφ το δίδυμο των Κουρμπέλη και Σιώπη διατηρείται, ενώ Μασούρας και Τζόλης θα είναι στα «φτερά» και ο Μπακασέτας πίσω από τον Παυλίδη.

Με 4-2-3-1, αλλά πιο υβριδικό σχηματισμό η Ιρλανδία. Στο τέρμα ο Κέλεχερ, οι Κόλινς-Σκέιλς στο κέντρο της άμυνας, Ο ‘Σέι και Μπρέιντι τα μπακ, Σμόντικς και Νάιτ τα χαφ, με τους Ογκμπένε και Πάροτ στα «φτερά», ενώ ο Φέργκιουσον ήταν στην κορυφή. Σε θέση επίθεσης, έπαιζε με τριάδα (Ο 'Σέι, Κόλινς, Σκέιλς) στην άμυνα, ο Μπρέιντι έπαιρνε όλη την αριστερή πλευρά και ο Ογκμπένε τη δεξιά.

Το ματς

Η Εθνική προσπάθησε να φέρει στα μέτρα της το παιχνίδι με το ξεκίνημα, παίρνοντας την κατοχή της μπάλας. Ωστόσο, η Ιρλανδία είχε την πρώτη απειλή, χάνοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 4ο λεπτό! Στο γέμισμα του Κουρμπέλη, η μπάλα κόντραρε στον Ρότα και έφτασε στον Φέργκιουσον που βρέθηκε φάτσα με τον Βλαχοδήμο και έπειτα από κόντρα που του έβαλε ο μπακ της ΑΕΚ έκανε κακό σουτ και αστόχησε.

Η πρώτη καλή στιγμή της Ελλάδας, έστω και αν δεν ήταν τόσο καλή όσο της Ιρλανδίας ήρθε στο 8ο λεπτό. Ο Μπακασέτας έψαξε τον Παυλίδη, αλλά του επέστρεψε η μπάλα και το σουτ με το δεξί κόντραρε, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω σε κόρνερ. Στο 11’ ο Παυλίδης γύρισε την μπάλα, αυτή κόντραρε και ο Μασούρας με μονοκόμματο σουτ απείλησε τον Κέλεχερ που έδιωξε. Πρωταγωνιστής ήταν και δύο λεπτά μετά ο άσος του Ολυμπιακού, που είδε τις δύο προσπάθειές του να καταλήγουν στα σώματα.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Εθνικής σε αυτό το διάστημα χάθηκε στο 19’. Ο Μπακασέτας έκανε τρομερή κίνηση, αδειάζοντας τον Σκέιλς, σούταρε με το δεξί, ο Κέλεχερ έδιωξε με τα πόδια και η μπάλα έκανε σπόντα στον Παυλίδη που δεν πρόλαβε να σουτάρει, με τον Ιρλανδό γκολκίπερ να μπλοκάρει.

Στο 25’ ο πολύ δραστήριος Τζόλης έκανε τακουνάκι για τον Παυλίδη που εκτέλεσε με το αριστερό από κάπως πλάγια θέση και η μπάλα πέρασε εκτός σε κόρνερ.

Τέσσερα λεπτά μετά, η Ελλάδα έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Τζόλης ήταν ξανά κινητήριος μοχλός, αφού, μετά την κάθετη του Μπακασέτα, ελίχθηκε ωραία και σέρβιρε στον Γιαννούλη που βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά ο Κέλεχερ, ο οποίος είχε προλάβει να κλείσει τη γωνία του, έδιωξε.

Μετά από αυτ΄πο το καλό διάστημα της Ελλάδας, η Ιρλανδία προσπάθησε «χτυπήσει» στην κόντρα αξιοποιώντας την ταχύτητά της. Στη μία περίπτωση διάβασε τη φάση και έδιωξε ο Ρότα στο 36’, ενώ τρία λεπτά μετά ο Ογκμπένε ταλαιπώρησε την άμυνά μας και ο Χατζηδιάκος έδιωξε σε κόρνερ. Αυτή ήταν η τελευταία απειλή στις δύο περιοχές.

Πολύ δυνατά μπήκε μετά την ανάπαυλα η Εθνική. Στο 47’ ο Μπακασέτας από καλή θέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κέλεχερ, καθώς το σουτ του δεν ήταν όσο δυνατό έπρεπε και ο 25χρονος γκολκίπερ της Λίβερπουλ μπλόκαρε χαμηλά.

Αυτή η φάση αποδείχθηκε προειδοποίηση, με τον Μπακασέτα σχεδόν ένα λεπτό μετά (έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Τζόλη) να εκτελεί με το δεξί από τα όρια της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Το τέρμα το αφιέρωσε προφανώς στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η πιο επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ της Εθνικής σε αυτό το διάστημα ήρθε στο 56’, με τον Μπρέιντι να γεμίζει με φάουλ από τα δεξιά με το αριστερό και τον Βλαχοδήμο να διώχνει με γροθιές.

Οι παίκτες της Εθνικής συνέχισαν με το ίδιο πάθος και στο 92', με τον Μάνταλο, εκμεταλλεύθηκαν το λάθος στην άμυνα των Ιρλανδών, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Πηγή: skai.gr

