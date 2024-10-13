Ρίγη συγκίνησης και στο φινάλε του αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Ιρλανδία που βρήκε νικήτρια την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με σκορ 2-0 για το 4/4 στον όμιλο.

Οι παίκτες της «γαλανόλευκης» έκαναν τον γύρω του γηπέδου, περνώντας από άκρη σε άκρη τον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ στα χέρια τους.

Δείτε βίντεο:

Ο κόσμος που είχε παραμείνει στις κερκίδες, αποθέωσε τους διεθνείς τόσο για την εμφάνισή τους, όσο και για να τιμήσουν τη μνήμη του 31χρονου μπακ που έφυγε την περασμένη Τετάρτη από τη ζωή.

Ένα ζεστό χειροκρότημα, «Μπάλντοκ, Μπάλντοκ» από τις κερκίδες και τους διεθνείς να αποχωρούν από το χορτάρι του φαληρικού γηπέδου εμφανώς συγκινημένοι…

