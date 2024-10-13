Συνεχίζει να γράφει ιστορία με την Εθνική ομάδα ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» σκόραρε κόντρα στην Ιρλανδία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και «σκαρφάλωσε» στην ένατη θέση των σκόρερ με το εθνόσημο!

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος έχει πλέον 16 γκολ και έπιασε στη συγκεκριμένη επίδοση τον Παναγιώτη Τσαλουχίδη. Μάλιστα, είναι πολύ κοντά στο να ανέβει ακόμη περισσότερο, αφού Ντέμης Νικολαΐδης και Κώστας Μήτρογλου έχουν από 17.

