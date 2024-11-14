Εθνική η 11αδα κόντρα στην Αγγλία: Βασικοί Ζαφείρης και Παυλίδης

Η ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Αγγλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Ζαφείρη (αντί του τιμωρημένου Κουρμπέλη) που είναι η απάντηση στο πρώτο δίλημμα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινάει τον Παυλίδη και όχι τον Ιωαννίδη.



Αναλυτικά, σε σύστημα 4-2-3-1, ο Βλαχοδήμος είναι στο τέρμα, Κουλιεράκης και Μαυροπάνος στα στόπερ, με τους Ρότα και Τσιμίκα στα μπακ. Ο Σιώπης με τον Ζαφείρη είναι στα χαφ, Μασούρας και Τζόλης στα «φτερά», ενώ ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.



Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος - Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας - Σιώπης, Ζαφείρης - Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Πέλκας, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Μάνταλος, Γιαννούλης.

