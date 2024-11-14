Λογαριασμός
Γαλατασαράι: Διαψεύδει τις φήμες για σύλληψη του Ικάρντι μετά από καυγά με τη Γουάντα Νάρα

Καμία βάση δεν έχουν τα αργεντίνικα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ικάρντι να κρατείται έπειτα από μήνυση της συντρόφου του για άσκηση βίας, αναφέρει η Γαλατασαράι

Επίσημη θέση για σενάρια που κυκλοφορούν περί σύλληψης του Μάουρο Ικάρντι πήρε η Γαλατασαράι.

Δημοσιεύματα στην Αργεντινή θέλουν τον σταρ του τουρκικού συλλόγου να κρατείται, έπειτα από καυγά που είχε με τη σύντροφό του, Γουάντα Νάρα και νομικές διαδικασίες που κίνησε εκείνη εναντίον του για άσκηση βίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον τουρκικό σύλλογο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, με τη σχετική ανάρτηση στα social media ν’ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Οι φήμες σχετικά με τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή μας, Μάουρο Ικάρντι, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο παίκτης ξεκουράζεται στο σπίτι του στην Αργεντινή. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρέπει να δίνετε σημασία σε τέτοια δημοσιεύματα, που στοχεύουν στην απαξίωσή του».

