Επίσημη θέση για σενάρια που κυκλοφορούν περί σύλληψης του Μάουρο Ικάρντι πήρε η Γαλατασαράι.



Δημοσιεύματα στην Αργεντινή θέλουν τον σταρ του τουρκικού συλλόγου να κρατείται, έπειτα από καυγά που είχε με τη σύντροφό του, Γουάντα Νάρα και νομικές διαδικασίες που κίνησε εκείνη εναντίον του για άσκηση βίας.



Σύμφωνα λοιπόν με τον τουρκικό σύλλογο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, με τη σχετική ανάρτηση στα social media ν’ αναφέρει συγκεκριμένα:



«Οι φήμες σχετικά με τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή μας, Μάουρο Ικάρντι, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο παίκτης ξεκουράζεται στο σπίτι του στην Αργεντινή. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρέπει να δίνετε σημασία σε τέτοια δημοσιεύματα, που στοχεύουν στην απαξίωσή του».

Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir.



Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur.



Galatasaray Spor… pic.twitter.com/NKeUq21FeW November 14, 2024

