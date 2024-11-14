Αγγλία: Με διαφορετική διάταξη και 8 αλλαγές σε σχέση με το Γουέμπλεϊ

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Αγγλία (21:45) για την 5η αγωνιστική του Nations League, σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κορυφή του ομίλου, με τα «Τρία Λιοντάρια» να ψάχνουν μόνο νίκη αν θέλουν να την αποκτήσουν.



Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του έγκυρου SkySports, ο Λι Κάρσλεϊ, υπηρεσιακός των Άγγλων μέχρι να αναλάβει ο Τόμας Τούχελ, αναμένεται να παρατάξει μία τελείως διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτή του Γουέμπλεϊ, όταν η Ελλάδα πήρε την τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-1 και πήρε αυτό το προβάδισμα που διατηρεί τώρα.



Συγκεκριμένα, η πιθανή ενδεκάδα που παρουσιάζει το εν λόγω Μέσο περιλαμβάνει άλλο σχηματισμό, με 4-2-3-1 και όχι 4-4-2 όπως στην Αγγλία. Μάλιστα τα πρόσωπα είναι τελείως διαφορετικά, καθώς μόνο οι Τζόρνταν Πίκφορντ, Ρίκο Λιούις, Τζουντ Μπέλιγχαμ και Άντονι Γκόρντον είναι κοινοί ανάμεσα στα δύο παιχνίδια.



Αναλυτικά, ο Πίκφορντ αναμένεται, βάσει του εν λόγω ρεπορτάζ, να υπερασπιστεί την εστία. Την τετράδα στην άμυνα θα αποτελέσουν οι Γουόκερ, Γκουέχι, Κόνσα και Λιούις, ενώ στα χαφ θα παίξουν οι Γκόμες και Γκάλαχερ. Αριστερά στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Γκόρντον, δεξιά ο Μαντουέκε και ως επιτελικός μέσος ο Μπέλιγχαμ.



Άγνωστη παραμένει η θέση του φορ, καθώς ο Χάρι Κέιν είναι η προφανής επιλογή, όμως υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα πως είναι πιθανό να ξεκινήσει ο Όλι Γουότκινς, με τον αρχηγό των «Τριών Λιονταριών» να πληρώνει το ξέσπασμά του κατά συμπαικτών του που δεν ήρθαν στην εθνική ομάδα.



Φυσικά, στις πολλές αλλαγές παίζουν ρόλο και οι σημαντικές απουσίες που έχει να διαχειριστεί ο Λι Κάρσλεϊ, αφού δεν υπολογίζονται οι Άαρον Ράμσντεϊλ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λέβι Κόλγουιλ, Ντέκλαν Ράις, Μπουκαγιό Σακά, Κόουλ Πάλμερ, Τζακ Γκρίλις και Φιλ Φόντεν.

