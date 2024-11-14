Επέστρεψε στη Ρόμα ο Κλαούντιο Ρανιέρι! Ο 73χρονος τεχνικός ανακοινώθηκε από τους «τζαλορόσι» και γυρίζει στο... σπίτι του ύστερα από πέντε χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2025!

Ο Ρανιέρι θα πιάσει άμεσα δουλειά, με σκοπό να επαναφέρει τη Ρόμα στον… ίσιο δρόμο και στα θετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή, οι Ρωμαίοι έχουν 13 πόντους και είναι μόλις στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας κάνει κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν.

Mάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι «τζαλορόσι», ο 73χρονος στο τέλος της σεζόν θα αναλάβει ανώτατο διοικητικό ρόλο, καθώς θα γίνει σύμβουλος των ιδιοκτητών για όλα τα αθλητικά θέματα του συλλόγου. Η αναζήτηση νέου προπονητή για τη Ρόμα θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες και λόγο σε αυτή την απόφαση θα έχει και ο Ρανιέρι.

Ο Ρανιέρι, που γεννήθηκε στη Ρώμη, αποτελεί φανατικό «οπαδό» της Ρόμα, αφού φόρεσε τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής τη σεζόν 1973-74 και κατείχε τη θέση του προπονητή σε δύο διαφορετικές θητείες (από το 2009 έως το 2011 και το 2019). Αποτελεί για τον σύλλογο ένα σύμβολο και είναι ένας από τους πιο εκτιμημένους... Ρωμαίους ανθρώπους του ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Φυσικά, θα φέρει στη Ρόμα την τεράστια «τεχνογνωσία» που έχει αποκτήσει από τα περάσματα σε Serie A, Premier League, La Liga και Ligue 1. Yπενθυμίζουμε ότι κορυφαία στιγμή της προπονητικής του καριέρας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία με τη Λέστερ το 2016, ενώ πέρασε και από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας το 2014, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

