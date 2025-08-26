Λογαριασμός
«Έπεσε» ηρωικά στη μάχη με τη Γαλλία και αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο η Εθνική

Η Εθνική βόλεϊ γυναικών πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Γαλλία, όμως ένα «μπλακ άουτ» στο 3ο και το 4ο σετ, της στοίχησαν τη νίκη

εθνική γυναικών βόλεϊ

Αξίζει χειροκρότημα η Εθνική ομάδα, παρά τον «σκληρό» αποκλεισμό! Η «γαλανόλευκη» ήταν εξαιρετική για περισσότερα από τρία σετ απέναντι στη Γαλλία, βρέθηκε να προηγείται 1-0 στα σετ, άγγιξε το 2-1, όμως ένα ανεπανάληπτο επιθετικό «μπλακ άουτ» τόσο στο τρίτο, όσο και στο τέταρτο σετ, έφεραν οδυνηρή ήττα-αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης στο βόλεϊ.

Τρομερή προσπάθεια από την Ελλάδα, που κυριαρχούσε κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, η οποία έγινε ντέρμπι στο τρίτο και το τέταρτο σετ με την Μάρθα Ανθούλη κορυφαία με 21 πόντους, ενώ σπουδαίο ματς έκαναν Μπακοδήμου, Στράντζαλη και Τοντάι με 16, 15 και 10 πόντους αντίστοιχα.

«Βραχνάς» για την άμυνας της Ελλάδας ο πρώτος χρόνος της Γαλλίας, η οποία είχε πρώτη σκόρερ την Καζοτέ με 25 πόντους, ενώ 19 είχε η Εντιαγέ και 13 η Ροτάρ.

Τα σετ: 1-3 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25)

