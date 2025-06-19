Εθνική Γυναικών: Ξεπέρασε τους 700 πόντους η Φασούλα, ατομικό ρεκόρ η Μποσγανά

Η νίκη της Εθνικής Γυναικών επί της Ελβετίας την Τετάρτη συνδυάστηκε με μια σειρά από μικρά ρεκόρ για κάποιες παίκτριες της ελληνικής ομάδας.

Η Μαριέλλα Φασούλα με το πρώτο της καλάθι στην αναμέτρηση έφτασε τους 700 πόντους και συνέχισε ως τους 719.

Η Έλενα Μποσγανά βελτίωσε κατά έναν πόντο το ατομικό της ρεκόρ με την Εθνική Γυναικών. Είχε σημειώσει 13 πόντους δύο φορές, απέναντι σε Ιταλία και Δανία. Απέναντι στην Ελβετία σταμάτησε στους 14.

Η Άρτεμις Σπανού έφτασε τις 140 συμμετοχές, η Αγγελική Νικολοπούλου τις 60 και η Ρένια Καρλάφτη τις 40, ενώ η Φασούλα, όταν πατήσει απόψε παρκέ θα φτάσει τις 70.

