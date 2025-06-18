Eurobasket Γυναικών: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για την Εθνική, 87-65 την Ελβετία

Εντυπωσιακή και άκρως υποσχόμενη ήταν η πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Γυναικών στο Ευρωμπάσκετ 2025. Η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και χάρη στην απίθανη άμυνά της, αλλά και την πολυφωνία στην επίθεση, συνέτριψε με 87-65 την Ελβετία στο φαληρικό γήπεδο, στο πρώτο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων.

Η ομάδα του Πέτρου Πρέκα έβγαλε τρομερή ενέργεια και ένταση στο παρκέ, κυριαρχώντας απόλυτα της αντιπάλου της σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός πως η Ελλάδα τελείωσε το ματς με 27 ασίστ και 13 κλεψίματα, παίρνοντας 21 πόντους στο ανοικτό γήπεδο.

Πρώτη σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που θα αντιμετωπίσει αύριο τη Γαλλία (19/06, 20:30) για τη δεύτερη αγωνιστική, ήταν η Μαριέλλα Φασούλα με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Εξαιρετικές λύσεις έδωσε η Ρόμπιν Παρκς (14π., 6ρ.), η Ελένη Μποσγανά (14π., 5ρ.), η Ελεάννα Χριστινάκη (12π., 3ασ.), αλλά και η αρχηγός, Άρτεμις Σπανού με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Το ματς:

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής μας ομάδας, η οποία μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένα και στις δύο άκρες του παρκέ, επιβάλλοντας από νωρίς τον δικό της ρυθμό. Με σαφή διάθεση και στόχευση να χτυπήσει στο «ζωγραφιστό» και να τροφοδοτήσει την Φασούλα, η «γαλανόλευκη» προηγήθηκε με 11-2 και λίγο αργότερα με 13-4 στο πρώτο 4λεπτο, χάρη στους 4 πόντους της Ελληνίδας σέντερ και τους 5 από την Χριστινάκη!

Aπό τα μέσα της περιόδου και έπειτα, η Ελβετία ξεπέρασε το αρχικό σοκ και άρχισε να «βομβαρδίζει» το ελληνικό καλάθι με σουτ πίσω από τα 6,75μ. Με τις Σβαρτς και Ερμινιάρ, οι φιλοξενούμενες όχι μόνο μείωσαν τη διαφορά, αλλά κατάφεραν να περάσουν και μπροστά στο σκορ με 17-16 και 19-16 στο 9ο λεπτό, προτού η Μποσγανά με μία βολή και η Χατζηλεοντή με ωραίο καλάθι μέσης απόστασης, γράψουν το 19-19 της περιόδου.

Με «όπλο» την τρομερά επιθετική και πιεστική της άμυνα, η ομάδα του Πέτρου Πρέκα πραγματοποίησε εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο και κεφαλαιοποίησε την αγωνιστική της υπεροχή. Με δίποντο της Παρκς και κλέψιμο και λέι απ της Κριμίλη στον αιφνιδιασμό, η Ελλάδα έκανε το 23-19 στα πρώτα δευτερόλεπτα της περιόδου, με τους Ελβετούς να καλούν αμέσως τάιμ άουτ. Κάπου εκεί, βγήκαν μπροστά η Παρκς και η Ελένη Μποσγανά με την πρώτη να πετυχαίνει πέντε πόντους και τη δεύτερη να... ντύνεται Κάρι, Κλαρκ και Ιονέσκου μαζί και με 9 πόντους από 3 τρίποντα (!), η Ελλάδα εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 και το 41-26 στο 16ο λεπτό!

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η Εθνική διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ της αποτέλεσμα, κράτησε τις Ελβετές χαμηλά στο σκορ, την ίδια ώρα που εκείνη εκμεταλλεύτηκε τα ομαδικά φάουλ, βρίσκοντας εύκολους πόντους από την γραμμή των βολών. Κάπως έτσι, με τη Φασούλα και την Σπανού να ξεχωρίζουν στο φινάλε, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 46-32!

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου δεν άλλαξε καθόλου την εικόνα του ματς, με τη «γαλανόλευκη» να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο παρκέ του ΣΕΦ και στο τρίτο δεκάλεπτο. Μπροστά σε σχεδόν 6.900 φιλάθλους, η Εθνική συνέχισε με τον πόδι πατημένο στο... γκάζι και τις Ρόμπιν Παρκς και Μαριέλλα Φασούλα σε πρωταγωνιστικό ρόλο εκτελεστικά με την πρώτη να πετυχαίνει 5 πόντους και τη δεύτερη 4, για το +18 για το 57-39 στο 25'! Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός πως η Ελλάδα κράτησε την Ελβετία στο μηδέν για περισσότερα από 4,5 λεπτά (!), χάρη στις τρομερές άμυνες και την πληθωρική εμφάνιση της αρχηγού της, Άρτεμις Σπανού!

Οι φιλοξενούμενες, αδυνατούσαν να ακολουθήσουν το υψηλό τέμπο της Ελλάδας και την επιθετική άμυνα από τις αθλήτριές μας, που ολοκλήρωσαν την περίοδο με 5 κλεψίματα! Στο τελευταίο δίλεπτο μάλιστα, πέντε μαζεμένοι πόντοι της Κριμίλη, έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +21 (62-41), προτού, η Μποσγανά από την γραμμή των βολών διαμορφώσει το 64-44 του δεκαλέπτου.

Κάπως έτσι, η τέταρτη και τελευταία περίοδος, απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, μιας και η υπόθεση νίκης είχε ήδη κριθεί χάρη στο εξαιρετικό πρώτο 30λεπτο της Εθνικής μας. Ακόμα και έτσι όμως, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όχι μόνο δεν έριξε στροφές, αλλά έφτασε ακόμα και στο +24 σε τρεις περιπτώσεις, πανυγηρίζοντας στο φινάλε τη νίκη με το εντυπωσιακό 87-65!

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 64-44, 87-65.

