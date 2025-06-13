Κωστούλας: «Είναι όνειρο να παίζεις στην Αγγλία»

Έχοντας πια υπογράψει και ανακοινωθεί η μεταγραφή του στην Μπράιτον ο Χαράλαμπος Κωστούλας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της αγγλικής ομάδας στο YouTube.



Ο Έλληνας επιθετικός δήλωσε ανυπόμονος να ξεκινήσει η σεζόν και να αγωνιστεί στην Αγγλία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας άσος στο επίσημο κανάλι της Μπράιτον:



«Με λένε Χαράλαμπο Κωστούλα, μπορείτε να με φωνάζετε Μπάμπη και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».



-Για τη νέα του ομάδα:



«Έχει πολύ καλό πλάνο και ειδικά για νέους παίκτες».



-Για τα είδωλά του:



«Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον θαυμάζω. Κυρίως αυτός είναι για μένα. Ως παιδί τον έβλεπα πολύ».



-Για το αγγλικό πρωτάθλημα:



«Είναι η κορυφαία Λίγκα στον κόσμο οπότε κάθε βδομάδα ως ομάδα κα ως παίκτης πρέπει να δίνεις το καλύτερο».



-Για τη μεταγραφή του:



«Ήθελα να κάνω την κίνηση αυτή. Είναι ένα όνειρο να παίζεις στην Αγγλία».



-Για το ότι θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο και τις αναφορές σε αυτόν:



«Δεν κοιτάζω τα νέα, τους τίτλους και τι γράφεται αλλά το να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος στο γήπεδο».



-Για τον πατέρα του που ήταν ποδοσφαιριστής:



«Πήρα κάποιο από το ταλέντο του. Ήταν πολύ καλός παίκτης και είναι πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλός πατέρας. Ακόμα το έχει… Καλύτερος από μένα; Δύσκολη ερώτηση αλλά δεν νομίζω (γέλια)».



-Για το πώς να τον φωνάζουν και ότι θα προτιμά να τραγουδούν στην εξέδρα το Μπάμπης και όχι Χαράλαμπος:



«Το Χαράλαμπος είναι πιο δύσκολο από το Μπάμπης»

