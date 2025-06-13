Λογαριασμός
Κωστούλας: «Είναι όνειρο να παίζεις στην Αγγλία»

Έχοντας πια υπογράψει και ανακοινωθεί η μεταγραφή του στην Μπράιτον ο Χαράλαμπος Κωστούλας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις

Κωστούλας

Έχοντας πια υπογράψει και ανακοινωθεί η μεταγραφή του στην Μπράιτον ο Χαράλαμπος Κωστούλας έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι της αγγλικής ομάδας στο YouTube.

Ο Έλληνας επιθετικός δήλωσε ανυπόμονος να ξεκινήσει η σεζόν και να αγωνιστεί στην Αγγλία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας άσος στο επίσημο κανάλι της Μπράιτον:

«Με λένε Χαράλαμπο Κωστούλα, μπορείτε να με φωνάζετε Μπάμπη και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».

-Για τη νέα του ομάδα:

«Έχει πολύ καλό πλάνο και ειδικά για νέους παίκτες».

-Για τα είδωλά του:

«Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον θαυμάζω. Κυρίως αυτός είναι για μένα. Ως παιδί τον έβλεπα πολύ».

-Για το αγγλικό πρωτάθλημα:

«Είναι η κορυφαία Λίγκα στον κόσμο οπότε κάθε βδομάδα ως ομάδα κα ως παίκτης πρέπει να δίνεις το καλύτερο».

-Για τη μεταγραφή του:

«Ήθελα να κάνω την κίνηση αυτή. Είναι ένα όνειρο να παίζεις στην Αγγλία».

-Για το ότι θεωρείται πολύ μεγάλο ταλέντο και τις αναφορές σε αυτόν:

«Δεν κοιτάζω τα νέα, τους τίτλους και τι γράφεται αλλά το να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος στο γήπεδο».

-Για τον πατέρα του που ήταν ποδοσφαιριστής:

«Πήρα κάποιο από το ταλέντο του. Ήταν πολύ καλός παίκτης και είναι πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλός πατέρας. Ακόμα το έχει… Καλύτερος από μένα; Δύσκολη ερώτηση αλλά δεν νομίζω (γέλια)».

-Για το πώς να τον φωνάζουν και ότι θα προτιμά να τραγουδούν στην εξέδρα το Μπάμπης και όχι Χαράλαμπος:

«Το Χαράλαμπος είναι πιο δύσκολο από το Μπάμπης»

Πηγή: sport-fm.gr

