Θεοδωρίδης: «Να βρεθεί προσωπικότητα για Έλληνα αρχιδιαιτητή»

Ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, Θόδωρος Θεοδωρίδης, φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή του Foxbet, Center Fox και μεταξύ των υπόλοιπων θεμάτων επί των οποίων πήρε θέση, κλήθηκε να τοποθετηθεί και για το μόνιμα φλέγον ζήτημα της διαιτησίας.



«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε λιγότερες ενοχλήσεις εως καμία, από τους ελληνικού συλλόγους» ανέφερε μεταξύ άλλων, για να προσθέσει αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια στιγμή μια μέρα που στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα υπάρχει Έλληνας αρχιδιαιτητής:



«Έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο με ξένο αρχιδιαιτητή. Θέλει λίγο καιρό για να χτιστεί με Έλληνα. Δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Να βρεθεί η κατάλληλη προσωπικότητα να του δώσουν χρόνο και όχι να γίνει πόλεμος με το πρώτο ανάποδο σφύριγμα».



Στο κομμάτι της Εθνικής ομάδας, μίλησε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέγοντας ότι: «Εγώ τον εκτιμώ πολύ. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Την πρώτη φορά έπαιζε στον Ηρακλή. Και αργότερα με το ΑΠΟΕΛ. Έχουμε καλή σχέση. Σαν προπονητής η δουλειά του δείχνει την εκτίμηση που πρέπει να έχουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να μανατζάρει μια γενιά νέων παικτών. Αυτή η γενιά μπορεί να είναι για πολλά χρόνια ο κορμός της Εθνικής.



Πρέπει να δίνουμε χρόνο στους προπονητές. Ο όμιλος αυτός ήταν περίεργος. Μπορεί να είχε το μεγάλο φαβορί, αλλά είναι τρεις ομάδες που είναι όλες στο ίδιο επίπεδο. Να είμαστε θετικοί και να κοιτάμε μπροστά. Να το ξεπεράσουν τα παιδιά και να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν», ενώ για το ταλέντο στη «γαλανόλευκη» είχε να πει:



«Το ταλέντο είναι απίστευτο και μη ξεχνάμε ότι δεν είναι έτοιμα και τα δύο παιδιά της Μπράιτον. Έχει απίστευτο υλικό, πολύ καλό προπονητή. Μερικά πράγματα της λείπουν. Υπάρχει μαγιά. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Αυτή η ομάδα έχει όλο το μέλλον μπροστά της.

Χρειάζεται υπομονή για το χτίσιμο. Αλλά χρειάζεται και ηρεμία όταν κερδίζουμε. Είμαστε σαν λαός των άκρων. Νομίζουμε ότι γίναμε Βραζιλία με μια νίκη. Όταν χάνουμε, έρχεται η καταστροφή. Μας τα διδάσκει το ποδόσφαιρο όλα αυτά. Μην ξεχνάτε τι γινόταν στο παρελθόν με πολύ ανεπιτυχή αποτελέσματα».

