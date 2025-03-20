Την προετοιμασία της για την πρώτη μάχη ανόδου με αντίπαλο τη Σκωτία ολοκλήρωσε με προπόνηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» η Εθνική ομάδα.

Άπαντες προπονήθηκαν κανονικά, με το κλίμα να είναι εξαιρετικό στις τάξεις των διεθνών και να υπάρχει πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα, ενόψει και της ρεβάνς στη Γλασκώβη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δοκίμασε αρκετά πράγματα αυτές τις ημέρες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, εκεί όπου θα υπάρξουν δεδομένα αλλαγές λόγω των απουσιών των Κουρμπέλη και Μπακασέτα εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Πιθανός παρτενέρ του Σιώπη στον άξονα είναι ο Ζαφείρης, ενώ στο «10» ο Σέρβος τεχνικός έχει κάνει διάφορες δοκιμές, με Μάνταλο και Κωνσταντέλια. Γενικότερα, δεν αναμένονται εκπλήξεις στις υπόλοιπες θέσεις ενώ όπως έχει σημειωθεί και προηγουμένως, ο Τζολάκης είναι αρκετά πιθανό να πάρει θέση στην εστία αντί του Βλαχοδήμου.

Ο κίπερ του Ολυμπιακού έχει αγωνιστικό ρυθμό σε αντίθεση με αυτόν της Νιούκαστλ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενδεχομένως να αλλάξει τερματοφύλακα μετά από αρκετό καιρό.

Η λογική δεν θα αλλάξει πάντως στο παιχνίδι της Εθνικής ομάδας. Ο Σέρβος θέλει να δει για ακόμη ένα ματς η ομάδα του να έχει την κατοχή και τον έλεγχο, ψάχνοντας με ορθολογικό τρόπο το γκολ και το αποτέλεσμα ενόψει του δεύτερου αγώνα.

Το 4-2-3-1 θα παραμείνει ως διάταξη, ενώ όπως όλα δείχνουν ο Παυλίδης θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, όντας σε εξαιρετική κατάσταση με την Μπενφίκα το τελευταίο διάστημα.

