Στις 48 ομάδες -από τις 32- αυξάνεται, όπως είναι γνωστό, η σύσταση της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάτι, φυσικά, που θα ισχύσει από την προσεχή διοργάνωση, του 2026, η οποία θα φιλοξενηθεί από κοινού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Οι συμμετέχουσες ομάδες θα είναι χωρισμένες σε 12 γκρουπ των τεσσάρων ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και οι οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκρίνονται στα νοκ άουτ, που πλέον αρχίζουν από τη φάση των «32». Ο μέγιστος αριθμός αγώνων για μια ομάδα στο Μουντιάλ, δε, αυξάνεται από επτά σε οκτώ, ενώ σταθερή θα παραμείνει η περίοδος των 56 ημερών για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων.

Καθώς, λοιπόν, βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπής των πρωταθλημάτων, αφού οι εθνικές ομάδες ρίχνονται (άλλες τώρα, άλλες εδώ και καιρό) στη μάχη των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει ενδιαφέρον να δούμε με τη βοήθεια του ''Guardian'' την κατάσταση στις διάφορες συνομοσπονδίες και πώς θα προκύψουν, τελικά, αυτές οι 48 ομάδες. Να σημειωθεί -για να μην τα μπερδεύουμε- ότι στην Ευρώπη όσες ομάδες έχουν υποχρεώσεις στo Nations League (όπως η Εθνική μας) θα μπουν αργότερα στα προκριματικά του Μουντιάλ.

AFC

Αριθμός θέσεων: Οκτώ ομάδες συν πιθανώς μία μέσω των διηπειρωτικών πλέι οφ, από έξι το 2022

Το φορμάτ στην Ασία περιλαμβάνει πέντε γύρους. Αρχικά, αγωνίστηκαν 20 ομάδες χαμηλότερης κατάταξης (27–46 στο ranking) σε διπλά παιχνίδια και ακολούθησαν 36 στη φάση των ομίλων: Οι πρώτες, δηλαδή, 26 του ranking και οι 10, που ήρθαν από τον πρώτο γύρο. Οι «36» ομάδες χωρίστηκαν σε εννέα ομίλους των τεσσάρων και προκρίθηκαν οι δύο πρώτες. Τώρα, οι 18 ομάδες, που προκρίθηκαν από τον δεύτερο γύρο, χωρίστηκαν σε τρεις ομίλους των έξι ομάδων και οι δύο πρώτες κάθε ομίλου, συνολικά οκτώ, προκρίνονται απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Οι επόμενοι γύροι έχουν περαιτέρω προκριματικά μέσω νέου ομίλου και πλέι οφ, με αποκορύφωμα τα πλέι οφ μεταξύ συνομοσπονδιών. Από εκεί θα προκύψει, αν προκύψει, η συν μία της Ασίας.

Τι γίνεται τώρα: Με τον τρίτο γύρο να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ιαπωνία είναι στο κατώφλι, προκειμένου να γίνει η πρώτη χώρα (εκτός από τους οικοδεσπότες), που θα προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα από αυτή την… ατελείωτη διετή διαδικασία για τις ομάδες της AFC. Μια νίκη κόντρα στο Μπαχρέιν, στη Σαϊτάμα, την Πέμπτη (20/03), θα εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για την ομάδα του Χατζίμε Μοριγιάσου, καθώς αυτήν τη στιγμή διατηρεί προβάδισμα 10 βαθμών έναντι της τρίτης Ινδονησίας στον 3ο όμιλο, με τέσσερις αγώνες να απομένουν. Η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις των προκριματικών στον ίδιο όμιλο, ωστόσο, καλά κρατεί, με την Αυστραλία να είναι στη δεύτερη, μόλις έναν βαθμό μπροστά από την Ινδονησία, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και την Κίνα, που βρίσκονται σε τετραπλή ισοβαθμία!

Στον 1ο όμιλο, ο Αλμοέζ Αλί του Κατάρ είναι ο πρώτος σκόρερ σε όλες τις συνομοσπονδίες με 12 γκολ και οι οικοδεσπότες του 2022 χρειάζονται μια νίκη εναντίον της Βόρειας Κορέας για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για απευθείας πρόκριση. Στην πρώτη θέση του ομίλου έχει στρογγυλοκαθίσει το Ιράν, που θα είναι μια ανάσα από την πρόκριση εάν εξασφαλίσει μια νίκη εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Τεχεράνη.

Η Νότια Κορέα, η οποία ηγείται του 2ου ομίλου, και έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε Παγκόσμιο Κύπελλο από μια ασιατική χώρα (11), μπορεί να προκριθεί με μια νίκη κόντρα στο Ομάν και τουλάχιστον έναν βαθμό ενάντια στην Ιορδανία, ενώ και οι δύο αγώνες της διεξάγονται εντός έδρας.

CAF

Αριθμός θέσεων: Εννέα συν πιθανώς μία μέσω διηπειρωτικών πλέι οφ, από πέντε το 2022

Το φορμάτ στην Αφρική περιλαμβάνει δύο γύρους. Εδώ είναι πιο απλά τα πράγματα σε σχέση με την Ασία. Πρώτον, 53 ομάδες διαγωνίζονται σε εννέα ομίλους, με κάθε νικητή ομίλου να προκρίνεται. Οι τέσσερις καλύτεροι δεύτεροι θα παλέψουν στα πλέι οφ: Δύο ημιτελικοί και ένας τελικός. Ο νικητής των πλέι οφ προκρίνεται στα διηπειρωτικά πλέι οφ.

Τι γίνεται τώρα: Η Αίγυπτος, έχοντας προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τη 2η θέση στον 1ο όμιλο, είναι αήττητη και με το 1,5 πόδι στο Μουντιάλ. Στους αγώνες με την Αιθιοπία και τη Σιέρα Λεόνε μπορεί να τελειώσει τη δουλειά. Η Σενεγάλη θα επιδιώξει να κλείσει τη διαφορά των δύο πόντων από την έκπληξη, που ηγείται του 2ου ομίλου, Σουδάν, στον μεταξύ τους αγώνα το ερχόμενο Σάββατο (22/03).

Η Νιγηρία, χωρίς νίκες στον 3ο όμιλο, είναι απελπισμένη να προκριθεί, αφού ήταν εκτός και το 2022. Έχει μπροστά της παιχνίδια, που πρέπει να πάρει, εναντίον της Ρουάντα και της Ζιμπάμπουε, υπό τον νέο της προπονητή Έρικ Τσέλε, τον πρώτο Αφρικανό, που δεν είναι Νιγηριανός, και κάθεται στον πάγκο των Super Eagles.

Το Μαρόκο είναι η ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη της Αφρικής μετά τη φανταστική του παρουσία στο Κατάρ και με το απόλυτο στον 5ο όμιλο λογικά θα έχει εύκολο έργο. Όσο για τους πρωταθλητές Αφρικής, την Ακτή Ελεφαντοστού, έχουν μόνο έναν βαθμό προβάδισμα στον 6ο όμιλο από την Γκαμπόν.

CONCACAF

Αριθμός θέσεων: 3+3 (οικοδεσπότες) συν πιθανώς δύο μέσω διηπειρωτικών πλέι οφ, από τέσσερις το 2022

Το φορμάτ σε Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική έχει ως εξής: Η πρόκριση περιλαμβάνει τρεις γύρους -ο πρώτος είναι πλέι οφ για τις τέσσερις ομάδες με τη χαμηλότερη κατάταξη. Στη συνέχεια, 30 ομάδες διαγωνίζονται σε έξι ομίλους, με τις δύο πρώτες να προκρίνονται. Οι τελικές 12 ομάδες χωρίζονται σε τρεις ομίλους. Οι νικητές των ομίλων προκρίνονται απευθείας και οι δύο καλύτεροι επιλαχόντες μπαίνουν στα πλέι οφ μεταξύ των συνομοσπονδιών.

Τι γίνεται τώρα: Με τις τρεις θέσεις να είναι ήδη «καπαρωμένες» από τις διοργανώτριες χώρες, ο ανταγωνισμός για τις υπόλοιπες τρεις απευθείας και τις δύο ευκαιρίες μέσω πλέι οφ είναι τεράστιος. Η Ονδούρα και η Κόστα Ρίκα αποδίδουν όπως αναμενόταν, παίρνοντας ήδη την πρόκριση από 1ο και 2ο όμιλο αντίστοιχα στον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, το δυνατό ξεκίνημα για το Κουρασάο του Ντιρκ Άντβοκατ, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου στη διαφορά τερμάτων χάρη στον κορυφαίο σκόρερ της Concacaf, Ρανγκέλο Γιάνγκα (με περάσματα από κυπριακές ομάδες), υποδηλώνει ότι η πορεία προς το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να έχει κάποιες απροσδόκητες ανατροπές και πολύ μεγάλες εκπλήξεις.

CONMEBOL

Αριθμός θέσεων: Έξι συν πιθανώς μία μέσω διηπειρωτικών πλέι οφ, από τέσσερις το 2022

Το φορμάτ στη Νότια Αμερική δεν αλλάζει ποτέ, καθώς παραμένει αυτή η εξαντλητική μορφή πρωταθλήματος. Και τα δέκα έθνη της ηπείρου παίζουν μεταξύ τους εντός και εκτός έδρας. Οι έξι πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η έβδομη μπαίνει στα πλέι οφ μεταξύ των συνομοσπονδιών.

Τι γίνεται τώρα: Με έξι αγωνιστικές να απομένουν, η Αργεντινή, που προηγείται στον πίνακα με πέντε βαθμούς, έχει μπροστά της κρίσιμες αναμετρήσεις με την Ουρουγουάη και τη Βραζιλία. Ο Λιονέλ Μέσι θα χάσει αυτούς τους αγώνες λόγω τραυματισμού, αλλά οι πρωταθλητές κόσμου χρειάζονται μόνο επτά βαθμούς από τους υπόλοιπους 18 για να εξασφαλίσουν την πρόκριση.

Η Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα, αυτήν τη στιγμή δεύτερη, θα αναμετρηθεί με την πατρίδα του, την Αργεντινή, με στόχο να διατηρήσει την πρόσφατη βαθμολογική της φόρμα μετά από μια… ξηρασία τερμάτων στα τέλη του περασμένου έτους, με τέσσερις αγώνες χωρίς να βρει δίχτυα.

Η Βραζιλία, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση και επίσης χωρίς τον Νεϊμάρ, ήταν ασυνεπής, αλλά ελπίζει ότι θα βρει τον δρόμο της από εδώ και στο εξής -και δεν θα έχουμε καμιά «βόμβα»!

Τέλος, ενώ η Χιλή εξακολουθεί να διεκδικεί την έβδομη θέση, η Βολιβία και η Βενεζουέλα είναι φαβορί στην παρούσα φάση για τα πλέι οφ και η καθεμία αναζητά μια ιστορική εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο: Την πρώτη της Βολιβίας από το 1994 και την πρώτη… γενικά της Βενεζουέλας!

OFC

Αριθμός θέσεων: Μία συν πιθανώς μία μέσω διηπειρωτικών πλέι οφ, από μηδέν το 2022

Στο φορμάτ της Ωκεανίας, στον πρώτο από τους τρεις γύρους, τέσσερις ομάδες με τη χαμηλότερη κατάταξη διαγωνίζονται σε νοκ άουτ. Ο νικητής προστίθεται στις επτά κορυφαίες ομάδες της ηπείρου σε δύο ομίλους και παίζουν από μία φορά ο καθένας με τον άλλον. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται σε έναν τελικό νοκ άουτ γύρο, όπου ο νικητής προκρίνεται απευθείας και ο δεύτερος μπαίνει στα πλέι οφ μεταξύ των συνομοσπονδιών.

Τι γίνεται τώρα: Η ιστορική εγγυημένη θέση της Ωκεανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα καθοριστεί σε κρίσιμους αγώνες τώρα, σε αυτήν τη διακοπή, με τη Νέα Καληδονία να αντιμετωπίζει την Ταϊτή και τη Νέα Ζηλανδία να παίζει με τα Φίτζι στους ημιτελικούς. Η Νέα Ζηλανδία, που ευνοήθηκε λόγω της εμπειρίας και της κατάταξής της, ήταν στην κορυφή του 2ου ομίλου με το απόλυτο των νικών, ενώ η Νέα Καληδονία ηγήθηκε του 1ου ομίλου με δύο νίκες και μία ισοπαλία. Τα… τιμημένα Φίτζι θα παίξουν χωρίς τον αρχηγό τους και πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, Ρόι Κρίσνα, ο οποίος τραυματίστηκε. Η ομάδα του Ουαλού Ρομπ Σέρμαν, που αποτελείται από ερασιτέχνες παίκτες, που εργάζονται ως αστυνομικοί και οικοδόμοι, πρέπει να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει τον Κρις Γουντ, ο οποίος κάνει τρομερή χρονιά με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

UEFA

Αριθμός θέσεων: 16 από 13 το 2022

Στα… δικά μας τώρα, το φορμάτ στην Ευρώπη δεν έχει αλλάξει δραματικά. Πενήντα τέσσερις ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους, παίζοντας εντός και εκτός έδρας. Οι νικητές των ομίλων προκρίνονται απευθείας, ενώ ο δεύτερος γύρος περιλαμβάνει 12 επιλαχόντες και τέσσερις νικητές των ομίλων του Nations League, που έχασαν την απευθείας πρόκριση. Αυτές οι 16 ομάδες χωρίζονται σε τέσσερα μονοπάτια πλέι οφ, το καθένα με ημιτελικούς και έναν τελικό, με τους τέσσερις τελικούς νικητές να εξασφαλίζουν επίσης την πρόκριση.

Τι γίνεται τώρα: Η φάση των ομίλων ξεκινά σε αυτό το διεθνές διάλειμμα, με τον Τόμας Τούχελ να παίρνει την πρώτη του γεύση ως προπονητής της Αγγλίας, αντιμετωπίζοντας την Αλβανία και τη Λετονία. Η φάση των ομίλων, η οποία συνεχίζεται μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, έχει κλιμακωτές εκκινήσεις, με ομίλους πέντε ομάδων, όπως αυτός της Αγγλίας, να ξεκινούν αυτόν τον μήνα, ενώ οι όμιλοι των τεσσάρων ομάδων (σαν αυτόν της Εθνικής μας), στους οποίους συμμετέχουν και οι προημιτελικοί του Nations League, ξεκινούν αργότερα, τον Σεπτέμβριο.

Διηπειρωτικά πλέι οφ

Οι δύο τελευταίας θέσεις, για να φτάσουμε στις 48, θα κριθούν μέσω ενός τουρνουά πλέι οφ μεταξύ συνομοσπονδιών, που θα πραγματοποιηθεί σε μία από τις διοργανώτριες χώρες τον Μάρτιο του 2026. Αυτή η διοργάνωση έξι ομάδων θα περιλαμβάνει μία ομάδα από τις AFC, CAF, CONMEBOL και OFC, μαζί με δύο ομάδες από την CONCACAF (η διοργανώτρια συνομοσπονδία λαμβάνει μια επιπλέον συμμετοχή).

Οι τέσσερις ομάδες με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς αγώνες, ενώ οι δύο ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία θα προκριθούν απευθείας στους τελικούς. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια τις δύο αυτές ομάδες στους τελικούς και οι νικητές αυτών των δύο τελικών αγώνων θα εξασφαλίσουν τις δύο τελευταίες θέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Και αν σας φαίνονται πάρα πολλές οι 48 ομάδες, σκεφτείτε ότι με τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του Μουντιάλ, το 2030, η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησής τους σε 64…

