Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην ΕΠΟ ξανά ο Ηλιόπουλος: Νέα συνάντηση με Γκαγκάτση

Δεύτερη επίσκεψη στον πρόεδρο της ομοσπονδίας σε διάστημα σχεδόν ενός μήνα έκανε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ

Στην ΕΠΟ ξανά ο Ηλιόπουλος

Στα γραφεία της ΕΠΟ βρέθηκε ξανά την Τετάρτη ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Κάτι παραπάνω από ένα μήνα μετά την προηγούμενη επίσκεψή του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ επανήλθε στο πάρκο Γουδή.

Είχε λοιπόν νέο τετ-α-τετ με τον Μάκη Γκαγκάτση, με το «dikisports» να αναφέρει πάντως ότι δεν έγινε αντίστοιχη συνάντηση με τον Στεφάν Λανουά.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη συζήτηση του Ηλιόπουλου με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας ήταν στις 8 Οκτωβρίου, ενώ η σημερινή έρχεται λίγες μέρες μετά το ταξίδι του διοικητικού ηγέτη της «Ένωσης» στη Νιόν και τη συνάντηση με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΠΟ ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark