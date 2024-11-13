Στην ΕΠΟ ξανά ο Ηλιόπουλος: Νέα συνάντηση με Γκαγκάτση

Στα γραφεία της ΕΠΟ βρέθηκε ξανά την Τετάρτη ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Κάτι παραπάνω από ένα μήνα μετά την προηγούμενη επίσκεψή του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ επανήλθε στο πάρκο Γουδή.

Είχε λοιπόν νέο τετ-α-τετ με τον Μάκη Γκαγκάτση, με το «dikisports» να αναφέρει πάντως ότι δεν έγινε αντίστοιχη συνάντηση με τον Στεφάν Λανουά.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη συζήτηση του Ηλιόπουλου με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας ήταν στις 8 Οκτωβρίου, ενώ η σημερινή έρχεται λίγες μέρες μετά το ταξίδι του διοικητικού ηγέτη της «Ένωσης» στη Νιόν και τη συνάντηση με τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

