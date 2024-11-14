Εθνική Ελλάδας

Όνειρο ήταν και πάει για την Εθνική. Η Ελλάδα έπαιζε για δύο αποτελέσματα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ κόντρα στην Αγγλία, αλλά δεν κατάφερε να φέρει κάποιο από αυτά. Η ομάδα του Κάρλσεϊ ήταν ανώτερη, παρότι κατέβηκε με ένα… τσουβάλι απουσίες, επικράτησε με το εμφατικό 3-0 και βρίσκεται αγκαλιά με την πρωτιά του ομίλου.

Ο Γουότκινς στο 7’ άνοιξε το σκορ, με την… πλάτη του Βλαχοδήμου μετά το δοκάρι του Μπέλιγχαμ στο 77’ να γράφει το 2-0. Έξι λεπτά αργότερα ο Τζόουνς με υπέροχο τακουνάκι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

Το πάλεψε όσο μπορούσε η «γαλανόλευκη», η οποία ενδεχομένως να φοβήθηκε περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε τους Βρετανούς, και είχε δύο μεγάλες στιγμές με Τσιμίκα-Ιωαννίδη αλλά ο Πίκφορντ με μεγάλες επεμβάσεις δεν επέτρεψε στην Εθνική μας να ισοφαρίσει.

Κορυφαίος του ματς ο Μπέλιγχαμ, από κοντά ο Τζόουνς ενώ δεν υπήρξε επί της ουσίας κάποιος που να υστέρησε από την Αγγλία. Δεν βγήκαν οι αλλαγές στον Γιοβάνοβιτς, με την αποχώρηση των Τσιμίκα, Μπακασέτα από το γήπεδο να απορρυθμίζει τη «γαλανόλευκη».

Το ματς

Με διάθεση να δώσει μέτρα και την μπάλα μπήκε η Εθνική, κάτι που βόλεψε τους Άγγλους οι οποίοι χτύπησαν το καμπανάκι στο 2’ με τον Τσιμίκα να απομακρύνει τελευταία στιγμή. Ωστόσο, πέντε λεπτά αργότερα ο Μαντουέκε ξεπέρασε τον Έλληνα αριστερό μπακ και γύρισε, με τον Γουότκινς να σκοράρει από κοντά (0-1). Ο Μαντουέκε ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για τη «γαλανόλευκη», αλλά μετά το πέρας του 20λεπτου η ομάδα του Γιοβάνοβιτς ανέβηκε στο γήπεδο.

Ισορρόπησε, πίεσε πιο συντονισμένα και κράτησε περισσότερο μπάλα στα πόδια της. Με τη συμπλήρωση μισαώρου μάλιστα η Εθνική άγγιξε την ισοφάριση, όταν ο Τσιμίκας μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και έπιασε την οβίδα, αλλά ο Πίκφορντ το έβγαλε εντυπωσιακά κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του. Η Ελλάδα κέρδιζε κατοχές και στημένες μπάλες στο δεύτερο μισό, δεν τις εκμεταλλευόταν και το ημίχρονο βγήκε φυσιολογικά με τους Άγγλους να προηγούνται.

Οι δύο πρώτες μεγάλες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος ανήκαν στην Αγγλία, η οποία έψαξε το γρήγορο γκολ που θα της έκανε πιο εύκολη τη ζωή. Το εκρηκτικό δίλεπτο των φιλοξενούμενων (53-54’) δεν έφερε το 2-0, αφού ο Βλαχοδήμος αρχικά στο σουτ του Λιούις και στη συνέχεια το δοκάρι στην κεφαλιά του Μπέλιγκχαμ δεν τους επέτρεψε να αυξήσουν το προβάδισμά τους. Ο Γιοβάνοβιτς αποφάσισε στο 56’ να προχωρήσει σε τριπλή αλλαγή, βάζοντας τους Ιωαννίδη, Πέλκα και Γιαννούλη στις θέσεις των Παυλίδη, Μπακασέτα και Τσιμίκα.

Οι αλλαγές έφεραν μια φρεσκάδα για λίγα λεπτά και τη δεύτερη πολύ μεγάλη φάση της Ελλάδας, αλλά ως εκεί. Μετά από κλέψιμο της μπάλας, ο Σιώπης έπαιξε για τον Ιωαννίδη, ο οποίος βρήκε τον χώρο αλλά δεν τελείωσε ιδανικά τη φάση, με τον Πίκφορντ να το βγάζει με το ένα χέρι στο 63ο λεπτό. Τρία λεπτά μετά, ο Τζόλης δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φάση μετά την έξυπνη εκτέλεση του Πέλκα και κάπου εκεί το ματς… ολοκληρώθηκε.

Οι Άγγλοι θορυβήθηκαν, έβγαλαν κυνισμό και ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και τιμώρησαν την Εθνική. Πρώτα, στο 77’, ο Μπέλιγκχαμ διένυσε αρκετά μέτρα ανενόχλητος, έφτασε κοντά στο «κουτί» και έπιασε συρτό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει αρχικά στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του Βλαχοδήμου, καταλήγοντας στο βάθος της εστίας για το 2-0. Έξι λεπτά αργότερα δε, και με την απογοήτευση να είναι έκδηλη για τη «γαλανόλευκη», οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν άψογα την μπάλα, ο Γκιμπς-Γουάιτ γύρισε και ο Τζόουνς με υπέροχο τακουνάκι έγραψε το 3-0.

Η Ελλάδα δεν κράτησε το σκορ στο 2-0, προσπαθώντας να βρει ένα για να μειώσει και να τα παίξει όλα για όλα την τελευταία αγωνιστική στο goal average. Τη συνεπήρε η απογοήτευση, τα αμυντικά της κενά τιμωρήθηκαν και η Εθνική μας γνώρισε βαριά αλλά πέρα για πέρα δίκαιη ήττα από τους Βρετανούς.

MVP: Ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ δεν έκανε υπερβολικά πράγματα, αλλά ήταν καθοριστικός. Μοίραζε σωστά το παιχνίδι, κρατούσε μπάλα όποτε έπρεπε και ήταν μέσα στα περισσότερα γκολ. Ξεκινά από τα πόδια του το πρώτο και επί της ουσίας πιστώνεται το δεύτερο που τελειώνει το ματς.

Η σφυρίχτρα: Ο Ζίμπερτ είχε εύκολο παιχνίδι να διαχειριστεί. Έκανε τέσσερις φορές χρήση της κίτρινης κάρτας στο πρώτο μισάωρο και έτσι το ήλεγξε για να μην του ξεφύγει…

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας (56' Γιαννούλης), Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρότα, Σιώπης (82' Μάνταλος), Ζαφείρης, Μπακασέτας (56' Πέλκας), Μασούρας (70' Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Παυλίδης (56' Ιωαννίδης).

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Γουόκερ, Γκουεχί, Κόνσα (46' Χαλ), Λιούις, Γκάλαχερ, Τζόουνς, Μαντουέκε (66' Μπόουεν), Μπέλινγκχαμ, Γκόρντον (66' Ρότζερς), Γουότκινς (66' Κέιν).

